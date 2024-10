Mega-Gewinnspiel: Gewinnt eine Switch Lite Hyrule Edition und The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Anlässlich des kürzlichen Verkaufsstarts von The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom für die Switch veranstalten wir ein Mega-Gewinnspiel. Mitmachen lohnt sich!

Was könnt ihr gewinnen?

1 x Switch Lite “Hyrule Edition”

1 x The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Was erwartet euch?

Dem Volk von Hyrule droht eine unheimliche Gefahr. Überall im Reich öffnen sich merkwürdige Risse, in denen die Bewohner:innen verschwinden. Dieses Mal liegt es an Prinzessin Zelda, ihr Königreich zu retten. Mit Hilfe von Tri, einem ätherischen Wesen, erlangt sie die Macht des Tri-Stabs, mit dem sie so genannte Echos erschaffen kann. Echos sind Kopien von Dingen, sie helfen ihr dabei, Rätsel zu lösen und lassen sich sogar kombinieren, wenn besonders kreative Problemlösungen gefragt sind. Spieler:innen können sogar Echos von Monstern erschaffen, die ihnen dann im Kampf zur Seite stehen und helfen, Gegner zu besiegen.

Auf ihrer Mission zur Rettung ihres Königreichs trifft Zelda auf Bewohner:innen von Hyrule, die mit allen möglichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben, und hilft ihnen bei der Lösung ihrer Probleme. Um den Überblick über alle Quests zu behalten, hält sie sie in ihrem Tagebuch fest. Außerdem finden die Spieler:innen verstreut über das ganze Land Wegfreunde, die ihnen helfen, schneller zu reisen. Einmal entdeckt, kann man blitzschnell zu einem Wegfreund zurückkehren, indem man ihn auf der Karte auswählt. Auch ihr Pferd hilft Zelda dabei, Hyrule schneller zu durchqueren. Es springt mit Leichtigkeit über kleine Hindernisse, und durch schwächere Gegner galoppiert es einfach hindurch.

Überall in Hyrule stoßen Spieler:innen zudem auf Händler-Dekus, die Smoothie-Shops betreiben. Dort werden aus gesammelten Zutaten köstliche Drinks gemixt, die je nach Inhalt ganz unterschiedlich wirken, etwa indem sie die Gesundheit wiederherstellen. Obendrein kann sich Zelda mit verschiedenen Outfits und Accessoires ausstatten, dies vor allem um bestimmte Fähigkeiten zu verbessern.

Wenn es nicht ausreicht, Echos zu erschaffen, hilft Zeldas Begleiter Tri ihr mit einer besonderen Kraft namens Einklang. Diese bringt Objekte dazu, Zeldas Bewegungen zu folgen. So kann sie zum Beispiel vergrabene Schätze heben oder lästige Gegner an anderer Stelle positionieren. Die Macht des Einklangs lässt sich sogar auf Echos anwenden. Mit dem Umgekehrten Einklang kann Zelda ihrerseits den Bewegungen einer Kreatur oder eines Objekts folgen. Einklang und Umgekehrter Einklang ermöglichen es den Spielerinnen und Spielern, geheime Pfade zu entdecken oder alternative Ansätze zu finden, um Hindernisse zu überwinden und Rätsel zu lösen. So können sie zum Beispiel einen Felsbrocken bewegen und so vorher verborgene Bereiche öffnen. Oder sie verbinden Zelda mit einer fliegenden Kreatur, so dass sie vorübergehend selbst in die Lüfte steigen kann.

Am selben Tag wie das neue Spiel erscheint auch die Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, die von der The Legend of Zelda-Serie inspiriert ist. Die goldfarbene Konsole zeigt das Hylianische Wappen auf der Rückseite und ein Triforce unter dem rechten Stick. In Europa ist im Kaufpreis eine 12-monatige Einzelmitgliedschaft bei Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket enthalten. Sie öffnet den Spielern und Spielerinnen unter anderem den Zugang zu einer Vielzahl von The Legend of Zelda-Klassikern aus der Ära von NES, Super NES, Game Boy, Nintendo 64 und Game Boy Advance.

Kurz: The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom ist ein Muss für Zelda-Fans und alle Freunde von Abenteuer- und Fantasy-Spielen.