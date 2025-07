Mega-Erfolg für Magic: The Gathering x Final Fantasy

Magic: The Gatherings Final Fantasy-Erweiterung ist das meistverkaufte Set in der Geschichte des Franchise.

Da ist Final Fantasy in meinem MTG

Hasbro verkaufte Produkte im Wert von 200 Millionen Dollar an einem Tag, so der Hersteller. Unser David liebt Magic (wie es unsere Rubrik eindrucksvoll beweist), und wir lieben Rollenspiele – und eine Erfolgsstory geht immer! Das Set, in dem Charaktere, Orte, Zaubersprüche und Feinde aus der gesamten Final Fantasy-Saga in der Form von Magic: The Gathering auftauchten, war ein Monstererfolg, wobei jedes einzelne Produkt im Set schnell ausverkauft war. Zum Vergleich: Das Herr der Ringe-Set von Magic: The Gathering benötigte sechs Monate, um die gleiche Anzahl von Karten zu verkaufen, die Final Fantasy an einem Tag verwaltete. Was dies noch beeindruckender macht, ist, dass das Herr der Ringe-Set bekanntermaßen eine einmalige Der Eine Ring-Karte enthielt, die später für Millionen von Dollar an Rapper Post Malone verkauft wurde.

„Wir konnten nicht genug produzieren“, sagte Hasbro-CEO Chris Cock. „Ich glaube, wir haben die Produktionsläufe um das Vierfache vor der Veröffentlichung erhöht. Es war – mit vielen, vielen sehr hohen zweistelligen Prozentsätzen – jedem anderen Produktionslauf, den wir je gemacht haben, im Voraus, und wir haben einen Markt zurückgelassen, der noch mehr will.“ Das Interesse an dem Set wurde durch die Collector Boosters noch verschärft, zu denen seltene, teure Karten gehörten, die in den traditionellen Play Boosters nicht zu finden waren. Eine Woche nach dem Start wurden Kisten dieser Collector Booster für 1000 Dollar bei Kartenshows verkauft, mehr als das Doppelte des Einzelhandelspreises der Box. Final Fantasy ist die aktuellste Spielreihe, die sich mit Magic: The Gathering kreuzt, nach erfolgreichen Sets, die auf Fallout und Assassin’s Creed basieren.