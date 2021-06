Mech-Adventure Stonefly ab sofort erhältlich

„Es war für uns eine sehr lohnende Reise, die Welt von Stonefly zu realisieren und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler jetzt in diese eintauchen“, sagt Bohdon Sayre, Game Director bei Flight School Studio. „Als Studio fordern wir von uns selbst, einzigartige und interessante Erlebnisse zu entwerfen. Stonefly ist das Produkt von vielen individuellen Bestandteilen, die alle zu diesem Ziel beitragen. Wir hatten schon so viel Unterstützung von Spielern und Fans und wir hoffen, dass auch alle anderen ebenfalls so viel Spaß am Gleiten durch den Wald und Annikas Reise haben.“