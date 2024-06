Meater 2 Plus Test: Perfekter Garpunkt am Grill garaniert

Der Sommer ist nicht nur die perfekte Badehosen-, sondern auch Grillzeit – klar ist immer Grillzeit, aber mich machts am Meisten Freude im Sommer. Neben guter Fleischqualität und einen guten Grill braucht man ein gutes Stück Erfahrung im Umgang mit Kohle und den Garstufen. Wer diese nicht vorzuweisen hat, muss nicht auf den Grillspaß verzichten, sondern kann zu smarten Helferlein wie den Meater 2 Plus greifen. Was ich von dem smarten Thermometer halte, verrät mein Test.

Wie oder wo verwendet man ein smartes Fleischthermometer?

Während erfahrene Grillmeister:innen aufgrund des Druckwiederstands des Fleisches die Garstufe feststellen können, passiert es Grillanfänger:innen – wie auch mir – gerne mal, dass das Fleisch die Konsistenz einer Schuhsohle hat, oder es noch so roh ist, dass es weglaufen würde, wenn es noch Beine hätte. Und hier hilft ein Fleischthermometer. Es gibt hier ganz einfache Modelle, die beispielsweise eine analoge Temperaturanzeige haben, aber auch sehr viel fortschrittlichere kabellose Modelle, die in Echtzeit die Innentemperatur messen. Zu zweiter Kategorie gehören die Modelle der Firma Meater, die bereits einige verschiedene Modelle am Markt hat und diese ständig weiterentwickelt. Diese gilt auch für das von mir getestet Modell, das im Vergleich zum Vorgänger noch mehr Temperatur verträgt, eine höher WLAN-Reichweite und ein besseres Akku-Management hat. Ihr bereitet euer Wunschgrillgut zu und platziert den Meater 2 Plus im Inneren. Eine Einkerbung am Meater zeigt euch an, wie weit das Thermometer ins Grillgut muss. Ab dann könnt ihr in einer App (erhältlich für Android und iOS) die Temperatur innen und außen in Echtzeit sehen. Die App gibt euch auch Tipps, welche Kerntemperatur welches Fleisch haben sollte, wenn ihr eine spezielle Garstufe erreichen wollt (z.B. Medium rare). Dabei ist es egal, ob ihr das Fleisch in der Pfanne, im Backofen, am Grill oder in der Fritteuse! gart.

Der Praxitest

Ich liebe es Flank-Steaks oder Hüftsteak zuzubereiten, da diese wesentlich günstiger als Filet-Steaks, aber bei richtiger Zubereitung nicht minder lecker sind. Hier kann der Meater 2 Plus am Grill seine volle Stärke ausspielen. Das Thermometer wird so ins Fleisch gesteckt, sodass die Spitze möglichst den Mittelpunkt des Fleisches abdeckt. So könnt ihr sicher sein, dass ihr die richtigen Werte messt. Und dann geht’s auch schon auf den Grill. Sobald die Kerntemperatur erreicht ist, nehme ich das Fleisch vom Grill lasse es sich kurz entspannen und dann kann es auch schon aufgeschnitten werden. Auch bei einem Schweinebraten im Rohr habe ich das smarte Thermometer eingesetzt. Auch hier war ich mit dem Ergebnis vollends zufrieden.

Als letzter Test musste ein Hähnchenbrust herhalten, das ich samt Meater 2 Plus in die Fritteuse gesteckt habe. Ich hatte schon Respekt, ob das klappen würde, aber auch diesen Test hat der smarte Küchenhelfer gemeistert. Für weitere Inspirationen, wo ihr den Meater noch einsetzen könnt, gibt es in der App Rezeptvorschläge.