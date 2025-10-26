MCM London Comic Con: Star Wars Figuren von Hasbro Pulse enthüllt

Die MCM London Comic Con wurde an diesem Wochenende richtig lebendig, denn Hasbro Pulse hat bei seinem Brand-Panel für pure Begeisterung in verschiedenen Fandom-Galaxien gesorgt und Fans aus ganz Großbritannien und darüber hinaus begeistert.

Taucht tief ein in Star Wars: The Black Series und Vintage Collection Reveals

Star Wars-Fans kamen in den Genuss einer Reihe neuer Sammlerstücke aus den Serien The Black Series und Vintage Collection. The Black Series präsentierte beliebte Charaktere aus der ganzen Galaxie, darunter Kyle Katarn (Dark Forces), Seventh Sister Inquisitor (Rebels), Quinlan Vos (The Clone Wars) und Jedi Master Dooku (Tales of the Jedi). Jede 6 Zoll große Figur verfügt über ein hochwertiges Design, mehrere Gelenkpunkte und Zubehörteile, mit denen Sie ikonische Charaktere und Szenen zu sich nach Hause holen und damit spielen und sie bewundern können.

Außerdem wurde The Vintage Collection um mehrere 3,75-Zoll-Figuren erweitert, die von Live-Action-, Animationsserie und Film inspiriert sind, darunter The Stranger (Qimir) aus The Acolyte, Maul – Shadow Lord und Darth Vader (Emperor’s Wrath) aus Return of the Jedi. Mit den von Kenner inspirierten Verpackung, beweglichen Gelenken und serientreuen Accessoires bieten diese Sammlerstücke den Fans eine Mischung aus Sith-Nostalgie und modernem Star Wars-Storytelling.