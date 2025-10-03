May I ask for one final thing? ab heute exklusiv bei Crunchyroll verfügbar

Mit May I Ask You One Final Thing? startet auf Crunchyroll heute eine herrlich schräge Mystery-Comedy vom Studio Tsumugi Akita Animation Lab. Weitere Starts der Anime Fall Season findet ihr hier.

Worum geht’s?

Scralet hat die Schikanen ihres Verlobten lange genug ertragen. Der zweite Prinz Kyle ist nicht nur arrogant und grob, sondern hat auch plötzlich während eines Balls ihre Verlobung aufgelöst. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, beschuldigt er sie anschließend eines Verbrechens, das sie nie begangen hat. Getrieben lässt Scarlet ihrer Wut freien Lauf und verpasst dem Prinzen und seinen Adligen eine Lektion, die sie nicht so schnell vergessen werden.