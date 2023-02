Maxis’ Die Sims 4 bringt Trans- und Behindertenoptionen für eure Avatare

Maxis hat in Die Sims 4 trans-inklusive- sowie neue Behindertenoptionen für die Charaktererstellung hinzugefügt.

Mehr zu Die Sims 4

Das neueste Update wurde sowohl auf der Website des Spiels als auch auf dem offiziellen Twitter-Account veröffentlicht und kündigte an, dass die Inklusivitätsoptionen am Mittwoch zusammen mit Verbesserungen des Konsolenspiels hinzugefügt würden. Dieser Patch fügt neben Brustoptionen, Operationsnarben und Shapewear für alle hinzu, die einen transidentifizierenden Sim machen möchten. Für diejenigen, die nicht mit der Terminologie vertraut sind, werden Bindemittel und Shapewear von Menschen verwendet, die sich als Trans identifizieren, um sich besser an ihrer Geschlechtsidentität auszurichten. Viele Transpersonen tragen diese auch als Alternative zur Operation, da sie sich möglicherweise unwohl fühlen oder sich keine OP-Optionen leisten können.

Unter der Kategorie Körper finden alle eine Kategorie Körpernarben mit einer Option für Teenager und ältere männliche Sims (männlicher oder weiblicher Rahmen), um ihren Sims eine Top-Operationsnarbe hinzuzufügen. Darüber hinaus enthält das Update medizinische Kleidung wie Hörgeräte und Glukosemonitore und fügt weitere inklusive Optionen für Spieler aller Arten von Hintergründen hinzu. Das Inklusivitäts-Update wird von der Die Sims 4-Community gefeiert – während die Schöpfer der Sims nach Inklusivität streben, gab es noch viele, die sich nicht zugehörig fühlten. Dieses Update, zusammen mit früheren Updates, um Sim-Pronomen hinzuzufügen und alle Kleidungsoptionen für alle praktikabel zu machen, zeigt Maxis’ Bemühungen eindrucksvoll auf.