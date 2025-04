Maximum Series Hulk Actionfigur ab sofort bei Hasbro Pulse erhältlich

Hasbro Pulse freut sich, den neuesten muskelbepackten Titanen der Marvel Legends Series vorzustellen – die Maximum Series Hulk Actionfigur, inspiriert von seinen klassischen Comic-Auftritten. Dieses riesige Sammlerstück überragt seine Marvel Legends-Kollegen und ist eine unverzichtbare Ergänzung für Hulk-Fans und Marvel-Sammler gleichermaßen.

Was erwartet euch?

Mit einer beeindruckenden Größe von 21,5 cm im Vergleich zu den üblichen 15 cm seiner Marvel-Mitstreiter fängt diese Deluxe-Figur die rohe Kraft und Wut von Hulk mit einem comicgetreuen Design und Dekor ein, das seinem legendären Aussehen aus den Marvel-Comics treu nachempfunden ist. Mit beeindruckenden 30 Artikulationspunkten, einschließlich eines beweglichen Kopfes, Armen, Beinen, Füßen und einer weichen Hautabdeckung des Oberkörpers für verbesserte Schulterbewegungen, ist Hulk bereit, sich seinen Weg in jede Vitrine oder Sammlung zu bahnen.

Die Hulk-Figur der Maximum Series ist mit 11 explosiven Accessoires ausgestattet und enthält zwei alternative Kopfskulpturen, vier austauschbare Hände, drei Donnerknalleffekt-Teile und sogar ein Raketen-Accessoire – perfekt, um dramatische Comic-Momente nachzustellen oder neue tobende Szenarien zu erfinden.

Diese hochwertige Hulk-Figur ist in einer sammlerfreundlichen Box mit offenem Fenster verpackt und wurde so gestaltet, dass sie in Regalen auffällt, mit lebendigen Comic-Renderings und dynamischen Posen. Egal, ob Sie Ihr eigenes Marvel-Comics-Multiverse zusammenstellen oder einfach nur seine rohe Kraft in Ihr Regal bringen möchten, der Marvel Legends Maximum Series Hulk ist ein Muss für jeden echten Sammler und wird den von Elite-Charakteren inspirierten Produkten der Marvel Legends Series mehr als gerecht.

Die Marvel Legends Maximum Series Hulk ist jetzt exklusiv bei Hasbro Pulse erhältlich.