Maximaler Schnee- und Spaßfaktor in Tux-Finkenberg

Die Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 steht für maximalen Spielraum im Familien-Skiurlaub – der Hintertuxer Gletscher am Talschluss für einen hundertprozentigen Schnee- und Spaßfaktor. Abseits der Pisten gibt es ein tolles Familienprogramm.

Kaum sonst wo ist Skifahren so vielfältig und verlässlich wie in Tux-Finkenberg. Auf den 64 Kilometer Pisten am Hintertuxer Gletscher startet die Saison schon im Oktober. Anfang Dezember ziehen die Skiberge der Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000 nach und steigern das Skivergnügen auf 206 Pistenkilometer. Drei Viertel davon sind leicht bis mittelschwer und damit ideal für Familien. Skischulen, Kinderländer und Kids- und Funslopes bringen kleine Skistars groß in Form.

Kinder-Angebote – Ski- und Gletscherwelt Zillertal 3000

5 Skischulen

4 Kinderländer

Flohpark Hintertux

Betterpark Hintertux

Fun- und Kidsslopes am Sommerberg

Pepis Winter-Kinderland am Penkenjoch

Kidsslope Rastkogel

Eggalm-Kinderpark

Bärenroute Eggalm

Tallift Hinteranger

Von der Piste zum Natur Eis Palast

Am Hintertuxer Gletscher kommen selbst nicht-skifahrende Familien nicht vorbei: Zu spektakulär ist die höchstgelegene Zweiseilumlaufbahn der Welt, welche die Familie binnen kürzester Zeit auf 3.250 Meter hebt. Das alles übertrifft nur noch die Ankunft auf der Gefrorenen Wand und der Blick von der Panoramaterrasse über das Meer der Alpengipfel. Nicht zu vergessen der nahegelegene Natur Eis Palast, ein 640 Meter langes Höhlensystem 30 Meter unter der Gletscheroberfläche. Familien mit Kindern ab sechs Jahren kommen aus dem Staunen nicht heraus. Blau funkelnde Eiskristalle, gigantische Eiszapfen, gefrorene Wasserfälle, eine 15 Meter hohe Eishalle und ein eisblauer Gletschersee werden hier entdeckt. Kleine Höhlenforscher erforschen auch die größte Marmorgesteinshöhle der Zentralalpen am Hintertuxer Gletscher. Die Spannagelhöhle führt durch die Labyrinthe im Tuxer Kamm von Gletschermühlen zu Kristallen und Knochenfunden. Echte Genießer buchen außerdem ab dem Tuxer Fernerhaus eine Fahrt mit der 10er-Gondel Gefrorene Wand inklusive köstlichem Frühstück oder Brettljause sowie unvergesslichem Panorama über dem Gletscher.

Highlights Hinertuxer Gletscher

Panoramaterrasse auf 3.250 m

Natur Eis Palast

Naturdenkmal Spannagelhöhle

Gondelfrühstück und Brettljausen-Gondel (10er-Gondel Gefrorene Wand)

Betterpark Hintertux

Funslope Hintertux

Talabfahrt Schwarze Pfanne

Familienwinter abseits der Piste

Aus der Bahn heißt es auf zwei Rodelbahnen in Tux-Finkenberg und auf dem Natureislaufplatz in Tux-Lanersbach. Kleine Loipenfüchse drehen auf der 32 Kilometer langen Luggi-Gredler-Loipe zwischen Tux-Vorderlanersbach und Madseit und der Loipe Hintertux ihre Runden. Kinderparagleiter heben auf Eggalm und Rastkogel ab und ernten dafür einen unglaublichen Ausblick in die Zillertaler Berge. Allerdings gelangen auch große und kleine Winterwanderer hoch hinaus. Bis hinauf zur Sommerbergalm, der Eggalm oder dem Penkenjoch reichen die 68 Kilometer Winterwanderwege. Zum Glück wartet fast überall eine von rund 30 Hütten und 50 Restaurants mit Kaspressknödeln, Käsespätzle oder Kaiser­schmarren auf. Ist das Wetter einmal gar nicht nach Outdoorspaß, ist im 1.200 m² großen Indoor-Spielpark Playarena immer etwas los.

Tux-Finkenberg: Highlights abseits der Pisten