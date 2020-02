Masters of Dirt Total Freestyle Evolution Tour 2020 von 13.-15.3.2020 in Wien

Gute Nachrichten für die Masters of Dirt Fans – Next Level Entertainment bringt in wenigen Wochen mit Masters of Dirt Total Freestyle Tour 2020 erneut abgedrehte Tricks auf verschiedensten Gefährten samt den brandheißen Fuel Girls wieder in die Wiener Stadthalle.

Was erwartet euch?

Im Frühjahr 2019 sorgte die „Masters of Dirt Total Freestyle Tour“ in sechs Bundesländern für viel Aufsehen und erhöhte Adrenalinwerte beim Publikum, doch auf diesem Erfolg will sich die M.O.D Crew ganz sicher nicht ausruhen. Dass noch Luft nach oben ist, sagt schon der Name des neuen Showformats aus: „Freestyle Evolution Tour“ nennt sich das neue Konzept, das neben den üblichen Attraktionen der Show, darunter Freestylemotocross-Bikes, BMX, Mountainbikes, Schneemobile, Quads und einen Buggy, wieder neue, atemberaubende Tricks verspricht.

Neben den wilden Jungs zählen natürlich auch wilde Mädels zum fixen Bestandteil der Vorführung: Die Fuel Girls aus England heizen auch 2020 wieder mit ihrer Feuershow samt Pyrotechnik und knappen Outfits die Halle gehörig auf, aber auch weibliche Athletinnen werden 2020 am Start sein.