Marvel’s Spider-Man Remastered ab sofort für PC erhältlich

Lange musste die PC-Masterrace auf das Release von Marvel’s Spider-Man warten, doch nun ist es soweit: Ab sofort ist Marvel’s Spider-Man Remastered von Insomniac Games und Nixxes Studios für PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich. Die PC-Version bietet einige neue Grafikfunktionen, darunter NVIDIA DLSS und NVIDIA DLAA sowie zahlreiche Bildschirmauflösungen und -formate, die das grafische Erlebnis erweitern und für unterschiedliche Hardware anpassbar sind.

Worum geht’s im Spiel?

In Marvel’s Spider-Man Remastered krachen die Welten von Peter Parker und Spider-Man in einer actiongeladenen eigenständigen Story aufeinander. Steuere einen erfahrenen Peter Parker, der in Marvel’s New York gegen Schwerverbrecher und kultige Schurken kämpft. Peter muss sein chaotisches Privatleben und seine Karriere in Einklang bringen, während das Schicksal von Marvel’s New York auf seinen Schultern lastet. Erlebe nach den Geschehnissen der Hauptstory von Marvel’s Spider-Man Remastered die Fortführung von Peter Parkers Reise in Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft – mit drei Story-Kapiteln, zusätzlichen Missionen und Herausforderungen.