Marvel verschiebt beide Avengers-Filme um etwa sieben Monate

Marvel hat die Veröffentlichung der beiden kommenden Avengers-Filme Doomsday und Secret Wars um jeweils etwa sieben Monate verschoben.

Warten auf die Avengers

Via Deadline verschiebt Avengers: Doomsday sein Erscheinungsdatum vom 1. Mai auf den 18. Dezember 2026. Avengers: Secret Wars wird vom 7. Mai bis zum 17. Dezember 2027 verschoben. Wie es normalerweise der Fall ist, gibt es keine explizite Begründung für die Verzögerung, die der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, aber Deadline berichtet, dass Insider erwarten, dass die beiden Blockbuster zu den größten Filmen gehören, die je gedreht wurden, und dass die Verschiebung des Veröffentlichungsdatums es dem Studio ermöglichen wird, seine ehrgeizige Vision zur Gänze umzusetzen.

Obwohl Marvel-Fans so oder so zu einem neuen Avengers-Film strömen werden, sobald er veröffentlicht wird, sind große Studios strategisch bei der Zeitmessung ihrer Projekte. Wie Deadline betont, hatte Marvel zuvor mit Veröffentlichungsterminen im Dezember Erfolg mit Filmen wie Spider-Man: No Way Home. Avengers: Doomsday hat erst im April 2025 mit den Dreharbeiten begonnen, und daher wissen wir fast nichts über den Film. Nur, dass Robert Downey Jr. seine triumphale Rückkehr in das MCU als Doctor Doom feiert – es bleibt abzuwarten, was aus dem Ganzen wird!