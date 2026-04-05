MARVEL Cosmic Invasion Box-Version erscheint am 17. April

Das actionreiche, kooperative Beat’em up MARVEL Cosmic Invasion erscheint am 17. April 2026 über U&I Entertainment für PS5, Xbox Series, Switch und Switch 2 als physische Standard und Deluxe Edition im Handel.

Was erwartet euch?

MARVEL Cosmic Invasion ist ein mitreißendes Side-Scroll-Beat’em-up, das klassische Arcade-Action mit moderner Spielmechanik verbindet. Spieler können aus 15 ikonischen Marvel-Helden, darunter Nova, Spider-Man, Wolverine, Phyla-Vell oder Captain America wählen und sich gemeinsam mit bis zu vier Mitspielern in packende kosmische Schlachten stürzen, um die tödliche Vernichtungswelle zu besiegen. Mit seinem charmanten Pixel-Art-Stil, der an die goldene Ära der 80er und 90er Jahre erinnert, und der Möglichkeit, Charaktere dynamisch im Spiel zu wechseln, bietet MARVEL Cosmic Invasion ein intensives, kooperatives Spielerlebnis voller Nostalgie und spannender Action für Fans und Neulinge gleichermaßen.

Deluxe-Edition

Neben den Standard Editionen (39,99€ UVP / 49,99€ Switch™ 2) gibt es zudem die Deluxe Edition (59,99€ UVP / 69,99€ Switch™ 2) im hochwertigen Premium-Steelbook für echte MARVEL Fans. Zusätzlich zum physischen Spiel und dem exklusiven Steelbook enthält die MARVEL Cosmic Invasion – Deluxe Edition ein doppelseitiges Poster, ein Set hochwertiger Kunstkarten und Stickerbögen in einer Sammlerbox.