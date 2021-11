Marsupilami: Hoobadventure ist ab sofort im Handel erhältlich

Microids verkündet heute den Release des niedlichen und farbenfrohen Plattform-Spiels Marsupilami: Hoobadventure für PS4, Xbox One und Nintendo Switch. Der familienfreundliche Titel ist ab sofort im Handel erhältlich.

Was erwartet euch?

Punch, Twister und Hope sind drei Marsupilamis, die ein friedliches Leben in Palombia führen. Ihr Dasein nimmt jedoch eine drastische Wendung, als sie beim Spielen mit Trümmern am Strand versehentlich einen Sarkophag öffnen, aus dem sich daraufhin ein mysteriöser Geist befreit, der alle Tiere Palombias verflucht! Zum Glück sind die drei Marsupilamis immun gegen den Fluch und beschließen, sich auf ein Abenteuer aufzumachen, um den Geist zu finden und den Fluch umzukehren.

Dieser 2,5D-Plattformer, der von der Comicbuchreihe Marsupilami von Franquin inspiriert wurde, nimmt Spieler:innen mit auf eine bunte Reise durch den palombianischen Dschungel, eine Küstenstadt und sogar einen verlassenen Tempel. Um ihrem Ziel näher zu kommen, müssen die drei Pelztiere springen, schlagen, rennen und mit dem Schwanz schwingen, wie es nur Marsupilamis können!

Obwohl das Spiel hauptsächlich auf ein jüngeres Publikum abzielt, werden sich die eifrigsten Spieler:innen über den Chrono-Modus freuen, in dem sie jedes Level so schnell wie möglich beenden müssen. Diejenigen, die es gerne komplett haben, können alle Federn im Spiel sammeln und die geheimen Dojos finden, um damit eine wunderschöne Kunstgalerie freizuschalten.

Das Marsupilami ist ein fiktives Tier, das von André Franquin erschaffen wurde und zum ersten Mal in der Comicserie “Spirou & Fantasio” auftaucht. Dort kam es so gut an, dass es eine eigene Hardcover-Comic-Serie beim Dupuis-Verlag erhielt.