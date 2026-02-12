Mario Tennis Fever ab heute für die Switch 2 erhältlich
Ab heute fliegen die Bälle: Mario Tennis Fever ist offiziell für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Der neueste Teil der Serie setzt auf eine Mischung aus bewährtem Arcade-Spaß und taktischer Tiefe durch brandneue Gameplay-Mechaniken.
Was erwartet euch in Mario Tennis Fever?
Riesiges Aufgebot und strategische „Fever-Schläge“
Mit insgesamt 38 spielbaren Charakteren bietet der Titel die umfangreichste Auswahl der Seriengeschichte. Besonders Fans dürfen sich freuen: Publikumslieblinge wie Gumba, Mopsie und Baby-Wario geben ihr offizielles Debüt auf dem Tennisplatz.
Das Herzstück der Neuerungen sind die 30 verschiedenen Fever-Schläger. Sobald Spieler:innen ihre FV-Leiste gefüllt haben, können sie mächtige Spezialeffekte auslösen:
- Flammenschläger: Setzt den Ball unter Feuer und setzt den Gegner unter Druck.
- Pokey-Schläger: Beschwört Hindernisse auf dem Feld.
- Turbo-Schläger: Ermöglicht blitzschnelle Hechtsprünge zu fast unerreichbaren Bällen.
Vielfältige Modi für Solo-Spieler und Gruppen
Ob Profi oder Einsteiger – Mario Tennis Fever bietet für jeden Anspruch das passende Format:
- Abenteuer-Modus: Spieler:innen begleiten Baby Mario bei seinen ersten Schritten auf dem Platz und meistern Herausforderungen.
- Missionstürme: Ein neuer Modus, in dem man sich durch Stockwerke mit kniffligen Sonderregeln kämpft.
- Realmodus: Dank der verbesserten Bewegungssteuerung der Joy-Con 2 lassen sich Schläge intuitiv aus dem Handgelenk ausführen.
- Multiplayer & GameShare: Bis zu vier Personen können dank der GameShare-Funktion mit nur einem Spieleexemplar lokal gegeneinander antreten.
Neue Hardware-Farben zum Launch
Pünktlich zum Release erweitert Nintendo auch das Hardware-Sortiment. Im My Nintendo Store sind ab sofort neue Joy-Con 2-Controller in den Farben Hellviolett und Hellgrün erhältlich, die perfekt zum farbenfrohen Design des Spiels passen.