Mario Tennis Fever ab heute für die Switch 2 erhältlich

von Stefan 12.02.2026

Ab heute fliegen die Bälle: Mario Tennis Fever ist offiziell für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Der neueste Teil der Serie setzt auf eine Mischung aus bewährtem Arcade-Spaß und taktischer Tiefe durch brandneue Gameplay-Mechaniken.

Was erwartet euch in Mario Tennis Fever?

Riesiges Aufgebot und strategische „Fever-Schläge“

Mit insgesamt 38 spielbaren Charakteren bietet der Titel die umfangreichste Auswahl der Seriengeschichte. Besonders Fans dürfen sich freuen: Publikumslieblinge wie Gumba, Mopsie und Baby-Wario geben ihr offizielles Debüt auf dem Tennisplatz.

Das Herzstück der Neuerungen sind die 30 verschiedenen Fever-Schläger. Sobald Spieler:innen ihre FV-Leiste gefüllt haben, können sie mächtige Spezialeffekte auslösen:

  • Flammenschläger: Setzt den Ball unter Feuer und setzt den Gegner unter Druck.
  • Pokey-Schläger: Beschwört Hindernisse auf dem Feld.
  • Turbo-Schläger: Ermöglicht blitzschnelle Hechtsprünge zu fast unerreichbaren Bällen.

Vielfältige Modi für Solo-Spieler und Gruppen

Ob Profi oder Einsteiger – Mario Tennis Fever bietet für jeden Anspruch das passende Format:

  • Abenteuer-Modus: Spieler:innen begleiten Baby Mario bei seinen ersten Schritten auf dem Platz und meistern Herausforderungen.
  • Missionstürme: Ein neuer Modus, in dem man sich durch Stockwerke mit kniffligen Sonderregeln kämpft.
  • Realmodus: Dank der verbesserten Bewegungssteuerung der Joy-Con 2 lassen sich Schläge intuitiv aus dem Handgelenk ausführen.
  • Multiplayer & GameShare: Bis zu vier Personen können dank der GameShare-Funktion mit nur einem Spieleexemplar lokal gegeneinander antreten.

Neue Hardware-Farben zum Launch

Pünktlich zum Release erweitert Nintendo auch das Hardware-Sortiment. Im My Nintendo Store sind ab sofort neue Joy-Con 2-Controller in den Farben Hellviolett und Hellgrün erhältlich, die perfekt zum farbenfrohen Design des Spiels passen.

