Mario Tennis Fever ab heute für die Switch 2 erhältlich

Ab heute fliegen die Bälle: Mario Tennis Fever ist offiziell für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Der neueste Teil der Serie setzt auf eine Mischung aus bewährtem Arcade-Spaß und taktischer Tiefe durch brandneue Gameplay-Mechaniken.

Was erwartet euch in Mario Tennis Fever?

Riesiges Aufgebot und strategische „Fever-Schläge“

Mit insgesamt 38 spielbaren Charakteren bietet der Titel die umfangreichste Auswahl der Seriengeschichte. Besonders Fans dürfen sich freuen: Publikumslieblinge wie Gumba, Mopsie und Baby-Wario geben ihr offizielles Debüt auf dem Tennisplatz.

Das Herzstück der Neuerungen sind die 30 verschiedenen Fever-Schläger. Sobald Spieler:innen ihre FV-Leiste gefüllt haben, können sie mächtige Spezialeffekte auslösen:

Flammenschläger: Setzt den Ball unter Feuer und setzt den Gegner unter Druck.

Pokey-Schläger: Beschwört Hindernisse auf dem Feld.

Turbo-Schläger: Ermöglicht blitzschnelle Hechtsprünge zu fast unerreichbaren Bällen.

Vielfältige Modi für Solo-Spieler und Gruppen

Ob Profi oder Einsteiger – Mario Tennis Fever bietet für jeden Anspruch das passende Format: