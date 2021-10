Mario Party Superstars: Die Würfel rollen ab sofort wieder

Gute Nachrichten für Mario Party-Fans – Mario Party Superstars ist endlich für die Switch erhältlich.

Was erwartet euch?

In Mario Party Superstars für Nintendo Switch treten Spieler:innen ab sofort auf fünf klassischen Spielbrettern der Nintendo 64-Teile und in 100 abwechslungsreichen Minispielen aus der ganzen Mario Party-Reihe an. Alle Spielbretter von Mario Party Superstars wurden für Nintendo Switch neu gestaltet und bieten jeweils einzigartige Ereignisse. Wem der Sinn hingegen nach Minispielen pur steht, der darf seine Fähigkeiten auf dem Minispiele-Berg in sieben unterschiedlichen Spielvarianten unter Beweis stellen.

Dank zahlreicher Multiplayer-Optionen kann die Party zudem überall steigen. Bis zu vier Spieler:innen können gemeinsam auf derselben Konsole, über die lokale Verbindung zwischen mehreren Konsolen und online antreten. Der Online-Modus eignet sich für kurze Spiele zwischendurch ebenso wie für einen Party-Marathon über 30 Runden. Um online spielen zu können, wird eine Internetverbindung, ein Nintendo-Account und eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Mit Stickern können die Partygäste außerdem auf dem Spielbrett kommunizieren und sich so etwa motivieren oder triezen. Und: Brettspiel-Partien mit Freund:innen werden nach jeder Runde gespeichert, sodass die Partygäste jederzeit eine Pause einlegen und anschließend dort weiterspielen können, wo sie aufgehört haben.