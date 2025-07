Mario Kart World Update 1.2.0 veröffentlicht: Das ist alles neu

Diese Woche veröffentlichte Mario Kart World sein Update der Version 1.2.0, das einiges auf den Kopf stellt.

Über das Mario Kart World 1.2.0-Update

Eine der bemerkenswertesten Änderungen war eine am Bumerang-Gegenstand. Denn wer bei der aktuellsten Version einen solchen wirft, stellt fest, dass seine Fähigkeit, Feinde zu verfolgen, reduziert wurde. Die Mario Kart World Version 1.2.0 fügte auch einige neue Regeloptionen für das Versus-Rennen sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus hinzu und nahm einige Fehlerbehebungen vor. So wurde die Maximalstärke der CPU in allen Spielmodi außer dem Kampfmodus etwas geschwächt, und die Rate von Turbo-Pilzen, die in niedrigen Rennpositionen erscheinen, ist ebenfalls gesunken.

Aufgrund der Änderungen ist die Version 1.2.0 für das Online-Spiel von Mario Kart World erforderlich. Der Patch behob auch einige Fehler, darunter einige, die dazu führten, dass Fahrzeuge nach dem Sprung von einem Halbrohr in der Luft schwebten oder dazu führten, dass Geschwindigkeitsschwankungen bei drahtlosen Rennen falsch angezeigt wurden. Während das 1.2.0-Update von Mario Kart World einige Probleme behoben hat, ist unklar, ob damit alle Probleme erwischt wurden. Da die Unterstützung für Mario Kart World keine Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, bleibt abzuwarten, welche weiteren Änderungen Nintendo in petto hat.

Auf Anraten eines anonymen Kommentars findet ihr hier die englischen Patch-Notizen zum Update im Original!