Mario Kart World (Switch 2) bringt beliebtes Feature für mehr Spielzeit zurück

Ein neuer japanischer Werbespot für Mario Kart World auf Nintendo Switch 2 hat auf die Möglichkeit hingewiesen, Strecken rückwärts zu fahren.

Mehr Zeit für Mario Kart World

Vor Mario Kart World konnten Nintendo Switch-Fans gespiegelte Versionen von Kursen in Mario Kart 8 Deluxe genießen, die von Anfang an freigeschaltet waren. Der Kart-Titel war das allererste Nintendo Switch 2-Spiel, das von Nintendo zusammen mit der ersten Ankündigung der Konsole enthüllt wurde. Das Spiel sollte seinen offiziellen Titel beim Nintendo Direct am 2. April erhalten, der auch die Inhalte und Funktionen hervorhob, die die Fans in Mario Kart World erwarten können. Zu diesen Funktionen gehören einige der Cups, an denen wir teilnehmen können, die Möglichkeit, sich in der nahtlosen Umgebung des Open World-Spiels frei zu bewegen, die GameChat-Funktionalität und der neue Knockout Tour-Renntyp. Am 17. April veranstaltete Nintendo ein spezielles Direct-Event, um die Funktionen, die die Fans der Serie erwarten können, weiter zu erklären. Ein potenzielles Merkmal, das nicht angesprochen wurde, ist die Einbeziehung eines Spiegelmodus oder einer Rückwärtsfahrfunktion für zusätzlichen Wiederspielwert, und es scheint, dass der neueste Werbespot für den kommenden Party-hit umgekehrte Kurse zu bestätigen scheint.

Klar: Die Minikarte ist bei diesen Rennen auch umgekehrt, um sicherzustellen, dass wir die Übersicht behalten, während wir mit bis zu 24 Spielern oder CPU-Gegnern gleichzeitig Rennen fahren. Nintendo hat sich nicht offiziell zur Aufnahme von umgekehrten Kursen geäußert, aber das Filmmaterial scheint für Fans, die mehr Kursvariationen wünschen, beruhigend zu sein. Darüber hinaus können die umfangreichen Routen, Autobahnen und Straßen von Mario Kart World bekanntlich mehr als eine Strecke miteinander verbinden, so dass wir vermutlich je nach genauer Kursauswahl im Knockout Tour- und Versus-Modus auf Plätzen in die entgegengesetzte Richtung spielen können. Wenn Mario Kart World am 5. Juni dann endlich erscheinen wird, können wir dabei die Version der Regenbogenstrecke des Spiels freischalten, indem wir alle Pokale abschließen. Nintendo hat noch keine spezifischen Details zu diesem Klassiker bekannt gegeben, aber sie könnte eine der schwierigsten Strecken des Spiels sein, vor allem dann, wenn es auch eine umgekehrte Variante der beliebten bunten Chaos-Strecke gibt. Freut ihr euch schon darauf und auch auf die Switch 2?