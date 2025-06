Mario Kart World 1.1.1 (Switch 2) ist da: Das hat sich geändert

Der erste größere Patch 1.1.1 von Mario Kart World nach dem Start ist da, und er führt zu … noch mehr Chaos?

Mario Kart World 1.1.1

Obwohl es keine drastischen Änderungen gibt, hat Nintendo eine Reihe von Korrekturen für verschiedene Fehler und Probleme eingeführt, darunter eine, die darauf hindeutet, dass wir gleich mit noch mehr Gegenständen getroffen werden. Wie kommt das zustande? Es ist fair zu sagen, dass Mario Kart World einen weitgehend fehlerfreien Start hatte – nachdem ein Spieler einen Fehler außerhalb der Grenzen entdeckt hatte, bemerkten einige, dass es der erste Fehler war, den sie im Rennspiel Switch 2 gesehen hatten. Seltsamerweise scheint dieser spezifische Fehler nicht zu den behobenen Dingen zu gehen, obwohl Nintendo, wie in den Patch-Notizen beschrieben, „ein Problem behoben hat, bei dem man manchmal vor der Ziellinie durch die Wand gerutscht ist“.

An anderer Stelle wurde ein „Problem, bei dem man manchmal nicht in die richtige Position zurückkehren konnte, nachdem man beim Gleiten vom Kurs zwischen der Luftfestung und Bowser’s Schloss gefallen war“ sowie „ein Problem, bei dem Gegenstände nicht mehr verwendet werden konnten“. Ob das viel war? Die Menge an Explosionen und Chaos, die man sieht, besonders wenn man in einem Rennen im Mittelfeld fährt, würde sicherlich nicht darauf hindeuten, dass jemand seine Gegenstände nicht benutzen kann. Vielleicht können wir jetzt noch mehr Zerstörung erwarten. Abstürze und Steuerungsprobleme wurden ebenfalls behoben, selbst, wenn sie nur in Grenzfällen auftraten. Das bringt die Version von Mario Kart World nun auf die v1.1.1 und sorgt weiterhin für Laune, wie in unserem Test. Habt ihr Spaß an diesem Titel?