Mario Kart 8 Deluxe: Welle vier des Booster-Streckenpass kommt im März

Die vierte Welle von Zusatzkursen von Mario Kart 8 Deluxe kommt bis Ende März auf die Nintendo Switch, kündigte Nintendo während der Nintendo Direct an.

Zur Welle vier des Booster-Streckenpass

Die Welle 4 des Booster Course Pass für Mario Kart 8 Deluxe wird der wachsenden Liste der Kurse einen völlig neuen Track, Yoshi’s Island, hinzufügen. Ebenso interessant ist, dass mehr Birdo ins Spiel kommt. Birdo kehrt in die Mario Kart-Serie zurück, nachdem sie in Mario Kart: Double Dash für Nintendo GameCube erschienen ist. Sie ist der erste neue Charakter, der als Teil des kostenpflichtigen DLC enthalten ist. Sieben weitere noch unangekündigte Kurse werden in der vierten Welle enthalten sein. Die vorherige Kurswelle erschien im Dezember und brachte klassische Mario Kart-Strecken wie Maple Treeway von Mario Kart Wii und die aus Mario Kart 7 bekannte Regenbogenstrecke ins Switch-Spiel. Hier einmal der erste Teaser-Trailer zu den Infos: