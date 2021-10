Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Austria startet am 16.10.2021

Gute Nachrichten für alle, die gerne mit Mario & Co. über die Rennpiste brettern: Am Samstag, dem 16. Oktober 2021 senkt sich erstmals die Startflagge zum Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Austria. Auch die Termine für die nächsten beiden Online-Turniere in dem beliebten Rennspiel für Nintendo Switch stehen bereits fest: Samstag, der 11. Dezember 2021 und Samstag, der 12. März 2022. Wer an diesen Tagen jeweils zwischen 18:00 und 19:30 Uhr um die Wette fahren möchte, kann sich ab sofort auf der offiziellen Website der Turnierserie anmelden. Für die Teilnahme wird ein Internetzugang, ein Nintendo-Account und eine aktive Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online benötigt.

Die fünf besten Kart-Fahrer:innen jedes Turniers dürfen sich auf jeweils 1.000 My Nintendo-Goldpunkte freuen. Obendrein erhält der oder die Erstplatzierte am Ende jedes Turniers als Hauptgewinn einen farbenprächtigen Preis: den Hot Wheels Mario Kart Regenbogen-Boulevard mit zwei zusätzlichen Fahrzeugen. Mit dem Regenbogen-Boulevard erweckt Hot Wheels die bekannte Videospiel-Rennstrecke zum Leben. Die ca. 2,5 Meter lange Strecke bietet fünf durchscheinende Rennbahnen in Regenbogenfarben, die mit Geraden oder mit Kurven konfiguriert werden können.

Im Mario Kart 8 Deluxe Seasonal Circuit Austria geht es in Einzelrennen der 150 ccm-Klasse über 12 Strecken. Gefahren wird mit Standard-Items und die Schlau-Steuerung darf benutzt werden.