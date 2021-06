Mario Golf: Super Rush ab sofort für die Switch erhältlich

Gute Nachrichten für alle sportlichen Mario-Fans – Nintendo veröffentlichte nun mit Mario Golf: Super Rush nach Mario Tennis Aces den nächsten sportlichen Exklusivtitel mit Mario und seinen FreundInnen. Was euch im Spiel erwartet, erfahrt ihr hier.

Eine kunterbunte Riege mit drei Neulingen

Für die spannenden Golfpartien hat Mario viele seiner Freund:innen mitgebracht: Insgesamt 16 spielbare Golfer:innen stehen zur Auswahl, jede:r verfügt über eigene Stärken und beherrscht einzigartige Spezialtechniken. Mit Pauline, Football-Chuck und König Bob-omb feiern sogar drei Neulinge ihr Seriendebüt. Die Sportler:innen treten auf sechs einzigartigen Golfbahnen an, darunter klassische Kurse und solche mit außergewöhnlichen Hindernissen. Und das ist erst der Anfang: Kostenlose Updates erweitern das Spiel in Zukunft um zusätzliche Golfplätze und noch mehr spielbare Charaktere.

Abenteuerliche und rasante Spielmodi

In Mario Golf: Super Rush können Spieler:innen in abwechslungsreichen Spielmodi sowohl solo als auch gemeinsam mit bis zu drei weiteren Golfer:innen das Grün erobern. Multiplayer-Partien sind über die lokale sowie die Online-Verbindung von Nintendo Switch möglich. Letztere erfordert eine Internetverbindung, einen Nintendo-Account und die kostenpflichtige Mitgliedschaft bei Nintendo Switch Online.

Während beim klassischen Standard-Golf gewinnt, wer den Ball mit den wenigsten Schlägen einlocht, geht es in Speed-Golf besonders rasant zur Sache. Hier schlagen alle Teilnehmer:innen gleichzeitig ab und sprinten um die Wette über den Platz, während sie hilfreiche Items einsetzen. Auch in Battle-Golf golfen alle Spieler:innen parallel – allerdings mit dem Ziel, zuerst in drei der insgesamt neun Löcher einzulochen. Im Solo-Modus Golf-Abenteuer wiederum melden die Nintendo-Fans ihren Mii-Charakter zum Golftraining in einem vornehmen Country Club an und mausern sich vom Anfänger:innen-Status zum Profi. Sie treffen auf Clubmitglieder aus dem Pilz-Königreich, verbessern ihre Werte mit Erfahrungspunkten und spielen neue Schläger und Outfits frei. Ihren trainierten Mii-Charakter können sie dann in anderen Spielmodi zum Wettkampf antreten lassen.

Präzise schlagen und schwingen

Doch egal, welchen Modus sie spielen: Die eingängige Knopfsteuerung macht es Neulingen wie routinierten Profis gleichermaßen leicht, Erfolge zu erzielen. Einfach Ziel anvisieren, Schlagstärke wählen – und schon fliegt der Ball über den Rasen. Die Spieler:innen können Hindernisse mit Kurvenschlägen umgehen oder den Ball anschneiden, um seine Rollrichtung nach der Landung zu beeinflussen. Dazu kommen weitere raffinierte Funktionen wie die Schlagleiste, die sich dem Winkel des Abhangs anpasst, und ein Scan, der nützliche Informationen über die Geländebeschaffenheit liefert. Golfer:innen können zudem in allen Spielmodi außer im Golf-Abenteuer die Bewegungssteuerung nutzen. Das heißt: Sie können den Joy-Con-Controller wie einen Golfschläger schwingen – und der Charakter im Spiel spiegelt ihre Bewegungen.