Mandragora: Whispers Of The Witch Tree: Düsteres Action-RPG ist da

Das Castlevania-like Mandragora: Whispers Of The Witch Tree überzeugt nicht nur mit gutem Writing, sondern auch jeder Menge Action.

Über Mandragora: Whispers Of The Witch Tree

Der wichtigste Eröffnungspunkt ist, dass Mandragora: Whispers Of The Witch Tree trotz aller auf Systeme und Bastelmaterialien sehr storylastig zu sein scheint. Es spielt in einer apokalyptischen Welt, in der ein Grabkönigspriester die Crimson City übernimmt Wir spielen einen Crimson City-Inquisitor, der eingreift, um eine der gequälten Hexen zu töten, und uns dabei mit einer mysteriösen Kraft zu sättigen. Daher salbt der Königspriester uns als einen der Auserwählten Gottes und schickt uns hinaus, um eine weitere Hexe aufzuspüren. In der Zwischenzeit beginnt eine Stimme in unserem Kopf zu flüstern. Die Eröffnungs-Tutorial-Abschnitte sind mit starken NPC-Chats gefüllt, die das gute Writing unterstreichen. Die Charakterporträts zucken und verhalten sich wie besessene Ölgemälde. In diesem Side-Scroller geht es rasch zur Sache, mit Ausweichrollen und Sprungeinlagen – dann geht es in den Wald, um einen Schmied zu retten und einige riesige Wölfe zu belästigen.

Werkzeuge haben wir genug, wie eine primäre Waffe und ein Hilfsmittel wie einen Zauber oder einen Schild, einen Sprung, einen Fähigkeitenbaum und eine breite Verbreitung von Ausrüstungsplätzen. Der Kampf geht schwer auf Ausdauermanagement und Ausweichmanöver, mit der Idee, Fähigkeiten und Passivfertigkeiten zu maßgeschneiderten Methoden des Monstermords zusammenzubringen. Schnell versinkt ihr in der Dark Souls-ähnlichen Umgebung, und sowohl die gut geschriebenen NPCs wie auch die starken Mechaniken fügen sich zu einem guten Gesamtbild zusammen. Früh im Spiel müsst ihr einige Kisten zerstören, und der Händler, dem diese Kisten gehörten, verflucht euch aufs Schärfste. Als ihr euch als Inquisitor zu erkennen gebt, ändert sich sein Verhalten schlagartig … wenn euch so ein actiongeladenes Side-Scrolling-Adventure wie Castlevania interessiert, dann ist hier die Steam-Seite für euch.