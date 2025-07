Mammotion kündigt mit dem SPINO E1 seinen ersten Poolreiniger-Roboter an

Mit dem E1 vereint MAMMOTION eine Vielzahl an Features, die bislang nur in Premiummodellen zu finden waren. So entsteht ein erschwinglicher Roboter, der auch große Pools problemlos meistert:

Jidong Wei, Chief Executive Officer von MAMMOTION, erläutert: „Wir bei Mammotion sind davon überzeugt, dass Technologie das eigene Gartenerlebnis bereichern soll. Der SPINO E1 steht stellvertretend für unsere Vision: smarte Innovation, die leistungsfähig und gleichzeitig zugänglich ist. Mit der automatisierten Navigation und Reinigungsleistung auf Profi-Niveau schenken wir Poolbesitzern mehr Zeit zum Entspannen und weniger Aufwand bei der Wartung. Und das ist erst der Anfang – wir wollen die Poolpflege nachhaltig verändern.“

Der SPINO E1 ist ab sofort in vielen internationalen Märkten vorbestellbar. In Europa und Großbritannien wird er zum Einführungspreis von 599 € / £599 (inkl. MwSt.) angeboten, der reguläre Verkaufspreis liegt bei 799 € / £799. In den USA kostet der SPINO E1 in der Vorbestellung 599 US$ (zzgl. Steuern), der spätere Verkaufspreis liegt bei 799 US$. Weitere Vorbestellungen sind in Kanada, Australien, Polen und Schweden möglich, die Preise variieren je nach Region.