Mammotion Jubiläumsangebote zur IFA 2025: Größter Sale der Firmengeschichte
Mammotion feiert passend zur IFA in Berlin (05.–09. September) sein Firmenjubiläum mit seiner bislang größten Rabattaktion. Vom 15. bis 31. August 2025 erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf ausgewählter Modelle im MAMMOTION-Onlineshop und in den offiziellen Online-Stores attraktive Preisnachlässe und Gratiszugaben. Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen mit dem YUKA mini Vision seinen ersten Mähroboter mit intelligentem Triple-Kamera-System.
An den Ständen H09-115 (Indoor) und OCG-102 (Outdoor) der IFA 2025 werden aktuelle Robotermodelle wie der LUBA mini AWD LiDAR, der YUKA mini Vision, der LUBA 2 AWD und der neue Poolroboter, SPINO E1 präsentiert. Darüber hinaus wird es erste Einblicke in die technologische Weltneuheit von MAMMOTION geben.
Die Mammotion Jubiläumsangebote im Überblick:
- LUBA 2 AWD 5000X EU – 300 € Rabatt → Aktionspreis 2.699 € inkl. Garage Standard
- LUBA 2 AWD 3000X EU – 300 € Rabatt → Aktionspreis 2.299 € inkl. Garage Standard
- LUBA mini AWD 1500 EU – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.799 € inkl. Blade Kit
- LUBA mini AWD 800 EU – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.399 € inkl. Blade Kit
- YUKA mini 800 – 80 € Rabatt → Aktionspreis 1.019 € inkl. Cutting Disc
- YUKA mini 600 – 80 € Rabatt → Aktionspreis 819 € inkl. Cutting Disc
- YUKA 3000 – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.799 € inkl. Blade Kit
- YUKA 1000 – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.199 €
Die Angebote gelten vom 15. bis 31. August 2025 und sind ausschließlich im MAMMOTION-Onlineshop sowie in den offiziellen Online-Stores erhältlich – nur solange der Vorrat reicht.