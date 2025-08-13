Mammotion Jubiläumsangebote zur IFA 2025: Größter Sale der Firmengeschichte

Mammotion feiert passend zur IFA in Berlin (05.–09. September) sein Firmenjubiläum mit seiner bislang größten Rabattaktion. Vom 15. bis 31. August 2025 erhalten Kundinnen und Kunden beim Kauf ausgewählter Modelle im MAMMOTION-Onlineshop und in den offiziellen Online-Stores attraktive Preisnachlässe und Gratiszugaben. Gleichzeitig präsentiert das Unternehmen mit dem YUKA mini Vision seinen ersten Mähroboter mit intelligentem Triple-Kamera-System.

An den Ständen H09-115 (Indoor) und OCG-102 (Outdoor) der IFA 2025 werden aktuelle Robotermodelle wie der LUBA mini AWD LiDAR, der YUKA mini Vision, der LUBA 2 AWD und der neue Poolroboter, SPINO E1 präsentiert. Darüber hinaus wird es erste Einblicke in die technologische Weltneuheit von MAMMOTION geben.

Die Mammotion Jubiläumsangebote im Überblick:

LUBA 2 AWD 5000X EU – 300 € Rabatt → Aktionspreis 2.699 € inkl. Garage Standard

LUBA 2 AWD 3000X EU – 300 € Rabatt → Aktionspreis 2.299 € inkl. Garage Standard

LUBA mini AWD 1500 EU – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.799 € inkl. Blade Kit

LUBA mini AWD 800 EU – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.399 € inkl. Blade Kit

YUKA mini 800 – 80 € Rabatt → Aktionspreis 1.019 € inkl. Cutting Disc

YUKA mini 600 – 80 € Rabatt → Aktionspreis 819 € inkl. Cutting Disc

YUKA 3000 – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.799 € inkl. Blade Kit

YUKA 1000 – 200 € Rabatt → Aktionspreis 1.199 €