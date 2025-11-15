MAMMOTION Black Friday Deals 2025 – Smarte Gartenpflege mit bis zu 650 € Rabatt

MAMMOTION startet pünktlich zum Black Friday eine große Rabattaktion. Ihr könnt euch auf bis zu 650 € Rabatt auf ausgewählte Produkte freuen. Bis zum 1. Dezember 2025 profitiert ihr von exklusiven Angeboten im Rahmen des jährlichen Shopping-Feiertags. Die Deals findet ihr sowohl im MAMMOTION Online-Shop als auch bei Amazon.

Als besondere Freude erhalten Neukund:innen im MAMMOTION Onlineshop zusätzlich einen 50 € Willkommensgutschein. Ihr könnt diesen Gutschein nutzen, um den Black Friday Rabatt noch weiter zu erhöhen!

Das sind die Mammotion Black Friday Deals 2025

YUKA-Serie: Eure komfortable Rasenpflege

Die YUKA-Serie steht für eine intelligente und präzise Rasenpflege. Diese Roboter kombinieren das Mähen mit dem automatischen Aufsammeln von Blättern und Schnittgut – das ist ideal für Gärten zwischen 1.000 und 3.000 m².

Ein 5-Klingen-System mit zwei Mähscheiben und 320 mm Schnittbreite sorgt für einen gleichmäßigen, teppichartigen Rasenschnitt. Dank der Selbstentleerung nimmt der YUKA Schnittgut und Laub automatisch auf. Mit der smarten Zonenverwaltung könnt ihr bis zu 30 Bereiche individuell steuern.

YUKA mini Vision: Hinstellen, starten – fertig.

Mit dem YUKA mini Vision entfällt jegliche Vorbereitung. Sein Triple-Kamera-AI-System erkennt selbst kleinste Hindernisse, trimmt Rasenkanten sauber und arbeitet zuverlässig, sogar bei bis zu 45 % Steigung oder im Schatten. Er ist perfekt für kleine bis mittelgroße Gärten, arbeitet vollständig kabellos und ist angenehm leise.

YUKA mini-Serie für kleinere Flächen

Die YUKA mini-Serie ist besonders handlich, denn sie wiegt nur 10 kg, und ist für Flächen von 500 bis 800 m² ausgelegt. Euch erwartet eine intuitive Einrichtung, ein leiser Betrieb und ein unkompliziertes Handling für jeden Haushalt.

Preise der YUKA-Serie (Auswahl)

YUKA 3000: Ihr zahlt 1.399 € statt 1.999 € (im Mammotion-Shop und bei Amazon).

YUKA 2000: Ihr bekommt ihn für 1.199 € statt 1.699 € (im Mammotion-Shop).

YUKA 1000: Der Preis beträgt 999 € statt 1.399 € (im Mammotion-Shop).

YUKA mini 800: Ihr könnt ihn für 699 € statt 1.099 € erwerben (im Mammotion-Shop).

YUKA mini 600: Er ist für 599 € statt 899 € zu haben (im Mammotion-Shop).

YUKA mini 700: Ihr zahlt 649 € statt 999 € (bei Amazon).

YUKA mini 500: Er kostet 549 € statt 799 € (bei Amazon).

YUKA mini 800 (+ Cutting Disc): Für 723,50 € statt 1.148 € (im Mammotion-Shop).

YUKA mini 600 (+ Cutting Disc): Ihr bekommt ihn für 623,50 € statt 948 € (im Mammotion-Shop).

LUBA-Serie: High-End-Performance für große und komplexe Gärten

Die LUBA-Serie steht für modernste, kabellose Rasenpflege und kombiniert leistungsstarke Allradtechnologie mit präziser Navigation. Das macht sie ideal für große und komplexe Flächen.

LUBA 2 AWD: Das Leistungsflaggschiff

Der LUBA 2 AWD wurde vom TIME Magazine als eine der „Besten Erfindungen 2024″ ausgezeichnet. Er meistert bis zu 10.000 m² Rasen, schafft Steigungen bis zu 80 % und nutzt UltraSense AI Vision. Dabei arbeitet er leise unter 60 dB.

LUBA mini AWD: Allrad mit präziser Steuerung

Die LUBA mini AWD Reihe verbindet Allradantrieb mit präziser RTK- und Vision-Navigation. Er arbeitet vollständig kabellos und lässt sich komfortabel per App steuern. Ein 88-W-Motor und der 200-mm-Mähradius sorgen für zuverlässige Ergebnisse, auch im anspruchsvollen Gelände.

LUBA mini AWD LiDAR: Kompakt und exakt

Mit dem LUBA mini AWD LiDAR bietet MAMMOTION eine kompakte Lösung für Rasenflächen bis 1.500 m². Dieser Mäher kartiert dank LiDAR besonders exakt, meistert Steigungen bis 80 % und überzeugt mit einer intuitiven Tap-and-Go-Bedienung. Hier geht’s zu meinem Test.

Preise der LUBA-Serie (Auswahl)

LUBA 2 AWD 5000X: Ihr zahlt 2.449 € statt 2.999 € (im Mammotion-Shop und bei Amazon).

LUBA 2 AWD 3000X: Er ist für 2.049 € statt 2.599 € erhältlich (im Mammotion-Shop und bei Amazon).

LUBA 2 AWD 5000X (+ Mounting Kit): Der Preis beträgt 2.491,50 € statt 3.084 € (im Mammotion-Shop).

LUBA 2 AWD 3000X (+ Mounting Kit): Für 2.091,50 € statt 2.684 € (im Mammotion-Shop).

LUBA mini AWD 800: Ihr bekommt ihn für 1.049 € statt 1.599 € (im Mammotion-Shop und bei Amazon).

LUBA mini AWD LiDAR 1500: Er kostet 1.699 € statt 2.299 € (im Mammotion-Shop und bei Amazon).

LUBA mini AWD 1500 (+ Blade Set): Für 1.473,50 € statt 2.048 € (im Mammotion-Shop).

LUBA mini AWD 1500 (Ohne Blade Set): Ihr zahlt 1.449 € statt 1.999 € (bei Amazon).

SPINO E1 – Euer smarter Einstieg in die Poolpflege

Mit dem SPINO E1 bietet MAMMOTION erstmals automatisierte Poolpflege an. Ihr könnt euch auf einen kabellosen, leistungsstarken Reiniger freuen. Mit einer 5.800 GPH-Saugleistung, SmartArc-Pfadplanung und einer Akkulaufzeit von bis zu 3,5 Stunden reinigt er Böden, Wände und Wasserlinien gründlich. Ihr bekommt dauerhaft klares Wasser bei minimalem Aufwand.

Aktionspreis für den Poolreiniger: Bis zum 1. Dezember ist der SPINO E1 für 499 € statt für 799 € erhältlich.

Social-Media-Gewinnspiel zum Black Friday

Begleitend zur Black-Friday-Aktion lädt MAMMOTION euch bis 1. Dezember 2025 dazu ein, eure Erfahrungen mit MAMMOTION-Produkten zu teilen oder Beiträge des Unternehmens zu reposten. Unter allen Teilnehmenden wird ein kostenloser LUBA verlost. Zusätzlich könnt ihr Preise wie einen LUBA mini, einen YUKA mini und weiteres Zubehör gewinnen. Alle Teilnehmer:innen erhalten außerdem 500 Punkte aus dem MAMMOTION Rewards Programm.