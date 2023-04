Magisches Immortals of Aveum von EA soll im Sommer 2023 kommen

Das Veröffentlichungsdatum für EAs First-Person-Zauber-Shooter Immortals of Aveum ist scheinbar bekannt geworden – lest hier mehr!

Mehr über Immortals of Aveum

Immortals of Aveum, das bei den Game Awards im Dezember angekündigt wurde, ist der Debüttitel von Ascendant Studios, der unter dem Label EA Originals veröffentlicht werden soll. Während der Enthüllungstrailer des Spiels ein Startfenster für 2023 bekanntgab, hat der sehr zuverlässige Dataminer billbil-kun nun behauptet, dass es am 20. Juli 2023 veröffentlicht wird. Das Spiel wurde mit Unreal Engine 5 entwickelt und soll auf PS5, Xbox Serie und PC veröffentlicht werden. Der Teaser-Trailer des Spiels bezeichnete es als “einen bahnbrechenden neuen Einzelspieler-First-Person-Zauber-Shooter… der in einem originellen Fantasy-Universum spielt, das von Magie verschlungen ist, voller Konflikte und am Rande des Vergessens steht”.