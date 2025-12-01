Magische Weihnachten mit Tezenis: Rottöne, Samt & Kuschel-Pieces

In dieser Saison verwandelt Tezenis die Vorfreude auf Weihnachten in ein magisches Erlebnis voller Überraschungen. Die neue XMAS-Kollektion versammelt all die Pieces, auf die Weihnachtsliebhaber das ganze Jahr über gewartet haben: stylische Lingerie, gemütliche Homewear und verspielte Prints, die sofort in Winterstimmung versetzen.

Der Fokus liegt erneut auf Lingerie, die mit intensiven Rottönen und raffinierten Stoffkombinationen Weihnachten dieses Jahr ganz besonders festlich machen. Spitzen, Samtdetails, Tartanmuster und schimmernde Akzente verleihen Push-ups, Balconettes, Brazilian Slips und Tangas eine feierliche Festtagsnote.

Aber auch Family-Styles kommen dieses Jahr nicht zu kurz: weiche Knitwear, Sweatshirts zum Wohlfühlen und warme Pyjamas, die das winterliche Pflichtprogramm aus Serien, Filmen und heißen Getränken komplett machen.

Die Tezenis Weihnachtskollektion ist ab sofort online und in allen Tezenis Stores erhältlich.