Magische Spiegel von Ravensburger im Test: Suchspiel für die ganze Familie

Mit Magische Spiegel erwartet euch ein witziges Suchspiel für Groß und Klein, bei dem es gilt, die Spiegel richtig einzusetzen.

Zum bunten Magische Spiegel-Abenteuer

Das Ravensburger-Spiel Magische Spiegel ist ein witziges Suchspiel für zwei bis sechs findige Kinder ab fünf Jahren – so die offizielle Beschreibung auf der Ravensburger-Website. Doch was steckt wirklich dahinter? Mit Hilfe von durchsichtigen Spiegeln suchen alle gleichzeitig halbe Dinge auf großen, wimmeligen Bildkarten auf, um sie mit den magischen Spiegelkarten zur Gänze erscheinen zu lassen. Wer es schafft, am schnellsten das halbe Bild durch den Spiegel ganz zu legen, gewinnt einen Punkt. Ravensburger ist besonders stolz auf die drei verschiedenen Spielvarianten, die das Spiel bietet, was verspricht, dass keine Langeweile aufkommt. Gleichzeitig kann der Titel mit dem Alter beziehungsweise den steigenden geistigen Anforderungen mitwachsen Ob Löwe, Brille oder Schmetterling: Es gibt vieles zu entdecken, und laut Hersteller geht es darum, wer als erstes zehn halbe Dinge mit Hilfe der Spiegel entdeckt und vervollständigt hat.

So geht’s: Die drei Spielvarianten

Das Öffnen des Kartons fühlt sich hochwertig an – wie man es von Ravensburger gewohnt ist. Der Aufbau ist kinderleicht: Kartenbox, Spiegel, Anleitungsheft und die Spielkarten selbst. Alles ist sofort griffbereit, keine komplizierten Aufbauanleitungen, kein Zerlegen von Kunststoff-Verschlüssen, kein Ärger. Die Anleitung selbst ist kurz und präzise, die Spielregeln sind in weniger als zwei Minuten durchgelesen und verstanden. Das ist wichtig, denn das Spiel soll ja ein Generationenspiel sein, und niemand will stundenlang Regelbücher durchforsten. Die Spiegel fühlen sich stabil an, haben eine angenehme Größe und die richtige Dicke, um stabil in den Händen zu liegen. Sehr gut! Innerhalb kurzer Zeit kann dann auch schon die erste Runde beginnen. Spielvariante 1: Die großen Karten und kleinen Kärtchen werden getrennt voneinander gemischt und als verdeckte Stapel bereitgelegt. Alle nehmen sich einen Spiegel, dann ziehen sie jeweils eine große Karte und legen sie verdeckt vor sich ab. Zwölf kleine Kärtchen werden offen in einem Raster für alle gut sichtbar ausgelegt. Dann gilt es, gleichzeitig die große Karte vor sich aufzudecken und loszulegen!

Mit Hilfe des Spiegels gilt es, die Dinge auf der großen Karte zu finden, die auf den kleinen Karten ausgelegt sind. Man muss bei einem Fund diesen allen Mitspielern zeigen, nimmt das kleine Kärtchen und füllt den frei gewordenen Platz vom Stapel der kleinen Kärtchen wieder auf. Wer als Erstes zehn kleine Kärtchen gesammelt hat, gewinnt! Spielvariante 2: Der Stapel mit den großen Karten liegt verdeckt auf dem Tisch, und zwölf kleine Kärtchen liegen offen rundherum ausgelegt. Alle bekommen einen eigenen Spiegel, und dann wird als Startschuss der Stapel mit den großen Karten umgedreht. Auch hier spielen alle gleichzeitig, allerdings ohne den Spiegel zu benutzen. Sobald ihr eines der Dinge erkennt, zeigt ihr es allen mit dem Spiegel und könnt euch dann das kleine Kärtchen nehmen. Auch hier geht das Spiel so lange, bis jemand zehn kleine Kärtchen gesammelt hat. Spielvariante 3: Hier gelten die Regeln der zweiten Spielvariante, allerdings mit einer Ausnahme: Alle sammeln die kleinen Kärtchen nicht für sich selbst, sondern für ihr Team. Sobald dann ein Team zehn kleine Kärtchen gesammelt hat, endet die Partie, und dann hat dieses Team gewonnen.

Magische Spiegel im Spaß-Test

Das Spielprinzip funktioniert wirklich gut. Die Spieler sitzen gemeinsam um die Bildkarten und halten ihre Spiegel über die wimmeligen Szenen. Sobald jemand ein halbes Objekt sieht – etwa eine halbe Brille – hält man schnell den Spiegel über die betreffende Stelle, und siehe da: Der Spiegel ergänzt die fehlende Hälfte optisch, und das Objekt erscheint vollständig. Der Sinn dahinter ist nicht nur optisch interessant, sondern fordert auch die Kombinationsfähigkeit. Man muss nicht nur das halbe Bild sehen, sondern auch verstehen, dass der Spiegel genau diesen Bereich so vervollständigen muss, dass das Objekt entsprechend erscheint. Das ist deutlich intelligenter durchdacht, als es auf den ersten Blick wirkt. Der Wettbewerbsaspekt verstärkt sich zusätzlich dadurch, dass alle gleichzeitig mit ihren Spiegeln (je nach Spielvariante auch auf der gleichen Karte) suchen.

Was sich während des Spielens schnell herauskristallisiert: Der Schwierigkeitsgrad ist eher für jüngere Kinder gedacht. Schon ab etwa sechs oder sieben Jahren verstehen Kinder das Spielprinzip problemlos, und für älteren Nachwuchs kann es schnell zu einfach werden. Das ist kein Fehler des Spiels, sondern einfach die Realität, manche Kinder knacken es eben schneller. Das Spiel lädt dazu ein, es immer wieder zu spielen, aber nach etwa zehn bis fünfzehn Minuten ist meist das Interesse erloschen, wenn alle Objekte auf einer Karte entdeckt wurden. Mit drei verschiedenen Spielvarianten versucht Ravensburger hier gegenzusteuern, und das funktioniert auch zum Teil. Besonders hervorzuheben: Das Spiel macht keine Pausen zwischen den Runden, es läuft fließend und zügig, was gerade für die Altersgruppe perfekt ist.

Was aufgefallen ist

Das erste große Highlight ist eindeutig das Spiegelkonzept selbst. Es ist genial einfach und doch effektiv: Kinder verstehen sofort, worum es geht, und die optische Vervollständigung mit dem Spiegel ist wirklich faszinierend zu beobachten. Jedes Mal aufs Neue erleben Kinder den „Aha-Moment“, wenn die halbe Brille plötzlich durch die Spiegelung vollständig wird. Das zweite Highlight ist die Zugänglichkeit. Kinder ab fünf Jahren haben wirklich Erfolg bei diesem Spiel, es ist nicht frustierend, sondern macht einfach Freude. Dieses Spiel setzt keine komplizierten Regeln voraus, keine mathematischen Fähigkeiten, kein strategisches Denken. Jeder kann sofort mitspielen, und das ist Gold wert. Das dritte Highlight sind die wimmeligen Bildkarten selbst. Sie sind farbenfroh, detailreich und laden zum intensiven Schauen ein. Es gibt viel zu entdecken, und jede Karte bietet neue Überraschungen. Die Kartenstabilität ist ebenfalls beeindruckend – trotz wiederholten Handlings wölben sie sich nicht und verbiegen nicht. Auch die Spiegel sind unglaublich kratzfest. Auch wenn Kinder damit herumfuchteln, über die Tische schieben und sie gelegentlich fallen lassen, nicht ein Kratzer entsteht.

Das ist beeindruckend und spricht für hochwertige Materialien. Ein weiterer Punkt, der positiv überrascht: Die Spielkarten sind nicht aus dünnem Papier, sondern aus stabilem Karton. Sie fühlen sich wertig an, und selbst nach mehreren Dutzend Spielrunden zeigen sie keine Abnutzungserscheinungen. Auch die Box selbst ist praktisch – die Karten passen perfekt rein, die Spiegel haben ihren reservierten Platz, und alles ist übersichtlich verstaut. Das Spielmaterial ist hochwertig verarbeitet. Die sechs Kunststoffspiegel haben die optimale Größe, groß genug, um Details erkennen zu können, aber klein genug für Kinderhände. Sie sind aus stabilem, kratzfestem Acryl gefertigt und weisen eine perfekte optische Spiegelwirkung auf. 40 große Karten und 64 kleine Kärtchen stellen sicher, dass es eine Weile lang etwas zum Spielen gibt. Weiters: Die grafische Gestaltung der Karten ist kindergerecht, farbenfroh, und die Illustrationen sind liebevoll detailliert. Alles ist leicht erkennbar, nichts wirkt verwaschen oder unklar. Die Box selbst ist eine Ravensburger-Schachtel aus stabilem Karton mit einer praktischen Unterteilung innen, ideal für die Aufbewahrung und zum Transport.