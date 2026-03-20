Magische Fusion: Destiny 2 x Magic: The Gathering Kooperation angekündigt

Hüter:innen, macht euch bereit für eine Kollaboration der Extraklasse. Ab dem 24. März verschmelzen die Welten von Destiny 2 und Magic: The Gathering. Ihr könnt eure Klassen mit Rüstungsornamenten ausstatten, die direkt von legendären Planeswalkern inspiriert sind. Ob ihr die Macht des Mana spüren wollt oder eurem Geist die nötige Finesse verleihen möchtet – dieses Crossover bringt die Ästhetik des berühmten Sammelkartenspiels direkt in den Shooter-Alltag. Zur Quelle.

Legendäre Rüstungen und exotische Schätze

Jede Klasse erhält ein spezielles Set, das die Essenz eines ikonischen Charakters einfängt. Titanen dürfen sich in das Flamecaller-Set hüllen, das an Chandra Nalaar und das feurige rote Mana erinnert. Jäger:innen nutzen mit dem Mindsculptor-Set die Gerissenheit von Jace Beleren und die blauen Illusionen der Inseln. Warlocks hingegen kanalisieren mit dem Death’s Majesty-Set die dunkle Ambition von Liliana Vess, inspiriert vom schwarzen Mana der Sümpfe.

Zusätzlich zu den Rüstungen könnt ihr eine ganze Reihe an exotischen Kosmetika im Everversum entdecken. Mit dabei sind unter anderem eine Geist-Hülle im Look von Emrakul, ein von Vorinclex inspiriertes Sparrow sowie Shader-Pakete, die den klassischen Basis-Ländern wie Ebene, Insel, Sumpf, Gebirge und Wald nachempfunden sind. Ihr dürft euch also auf eine optische Generalüberholung freuen, die eure Verbundenheit zum Multiversum zeigt.

Sandbox-Updates und Vorbereitungen auf die Spiele

Bevor das große Event startet, nehmen die Entwickler:innen noch wichtige Anpassungen am Balancing vor. Besonders Warlocks sollten aufhorchen: Ein Fehler rund um die Handheld-Supernova, der massiven Schaden an Bossen verursachte, wird behoben. Nutzt das kommende Wochenende also noch einmal für ein letztes Chaos, bevor die Fixes am 24. März gemeinsam mit dem Update 9.5.6 live gehen. Zeitgleich starten auch die Guardian Games, bei denen ihr euch durch neue Boss-Rotationen kämpfen und exklusive Waffen wie das Stasis-Handkanone „Triple Laureate“ verdienen könnt.