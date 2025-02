Magic: The Gathering in Film und Fernsehen: Kommt eine MTG-Adaption?

Hasbro Entertainment und Legendary Entertainment haben sich zusammengeschlossen, um Magic: The Gathering auf die großen und kleinen Bildschirme zu bringen.

Magic: The Gathering für alle?

Die beiden Unternehmen haben einen Lizenzvertrag unterzeichnet, um “ein Live-Action-Spielfilm- und Fernsehuniversum” zu schaffen, das vom Kartenspiel inspiriert ist. Zuerst wird es einen Film geben, gefolgt von anderen Medien, aber das ist alles, was bisher enthüllt wurde. Langgediente MTG-Fans könnten dieser Ankündigung skeptisch gegenüberstehen, da dies nicht das erste Mal ist, dass der Marke eine Art Film- oder Fernsehadaption versprochen wurde. Die Fandom-Wiki-Seite des Kartenspiels listet viele der vorgeschlagenen Filmprojekte im Laufe der Jahre auf. Zuerst gab es einen Plan für mehrere Filme mit Universal bis 2008, der nie etwas brachte. Dann unternahm Hasbro 2014 einen Versuch, einen Film mit Twentieth Century Fox zu machen, aber auch davon wurde nie wieder gesprochen.

Netflix ist auch mit zwei verschiedenen gemunkelten Magic-Projekten verbunden, aber es scheint, dass die animierte TV-Serie des Streamers wirklich passieren könnte, mit einem Beitrag auf Tudum vom September 2024, der verspricht, dass es wirklich passiert und in Produktion ist. Legendary Entertainment hat mehrere Projekte durchgeführt, die auf der Geek-Kultur basieren und in der Regel ein großes Budget und eine dunkle Note in ihre Arbeit bringen. Zuletzt hat das Studio an Dune und Dune: Part Two gearbeitet und war auch an Christopher Nolans Aufnahme von Batman in den Filmen The Dark Knight sowie am Warcraft-Film beteiligt. Den habe ich persönlich klasse gefunden, schade, dass er ein Unikat bleibt. MTG hat eine Menge Überlieferungen, auf die man zurückgreifen kann, also gibt es viel Futter für ein filmisches Universum. Bleibt noch die Hoffnung, dass die Produzenten und Talente das Verständnis haben, all dieses Potenzial in einen guten Film zu verwandeln.