Magic: The Gathering Godzilla-Debüt in Ikoria: Reich der Behemoths

Wizards of the Coast verkündete voll stolz, dass durch eine Kollaboration mit TOHO die kultigen Monster des Godzilla-Franchise ihr Debüt in Magic: The Gathering feiern. Die Monster-Karten der Godzilla-Reihe sind ein spezielles Feature des kommenden Kartensets Ikoria: Reich der Behemoths.

Ikoria: Reich der Behemoths – Das Frühling 2020 Set

Das neue Set entführt euch in eine brandneue Welt voll von unglaublichen Monstern und Menschen, die sich mit ihnen verbinden. Das Set macht euch mit Lukka bekannt, einem stolzen Mitglied der Coppercoats, einer militärischen Einheit, die die Stadt Drannith vor Ikorias wilden Monstern beschützt. Lukkas Welt wird auf den Kopf gestellt, als er eine mystische Verbindung mit einer wilden, geflügelten Katze formt. Solche Verbindungen werden in Drannith als Verrat angesehen, was Lukka dazu zwingt aus seiner Heimat zu fliehen, die er einst schwor zu beschützen. Als ausgestoßener “Bonder” muss Lukka nun, mit Hilfe der Planeswalkerin Vivien Reid versuchen in der Wildnis von Ikoria zu überleben.

Jede Monsterkarte der Godzilla-Reihe in Ikoria: Reich der Behemoths wird ein Monster aus dem Pantheon des Godzilla-Franchises darstellen. Es werden insgesamt 16 Monsterkarten der Godzilla Reihe auf English verfügbar sein und drei mehr auf Japanisch.

Welche Ikoria Godzilla-Karten gibt es?