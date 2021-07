Magic: Legends wird am 31. Oktober 2021 eingestellt

Magic: Legends, das kostenlose ARPG im Magic: The Gathering-Universum, wird am 31. Oktober 2021 endgültig geschlossen. Lest hier mehr – und zur offiziellen Website kommt ihr hier!

Über das Schicksal von Magic: Legends

Wenn euch das wirklich schnell vorkommt, habt ihr recht. Technisch gesehen hat Magic: Legends niemals seine Beta-Phase verlassen. Daher überrascht es nicht, dass das Game auch nie auf Xbox One oder PS4 erschien, wie es ursprünglich geplant war. Solltet ihr das Game aber bereits gespielt und Echtgeld investiert haben, bekommt ihr eine vollständige Rückerstattung. So viel dazu.

Die Entscheidung ist wohl darauf zurückzuführen, dass es insgesamt nicht gepasst hat. Spieler:innen wurden zu wenig an das Game gebunden, die Monetarisierung hat nicht gepasst, die Balance war nicht ausgeklügelt genug und vermutlich war alles auch ein wenig zu repetitiv. Alles in allem konnte Magic: Legends nicht die Erwartungen erfüllen, die in das Game gesetzt wurden. Schade! Habt ihr das Spiel zumindest einmal angespielt?