Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 Test: Freund oder Feind?

Ob man in der Mad Catz S.T.R.I.K.E. 4 also findet, was man sucht, hängt stark von den eigenen Vorzügen ab. Unser Redakteur ist beispielsweise ein Freund der glatten Notebook-Tastatur, die für 12 Stunden Schreib-Sessions komfortabler ist. Dennoch lässt sich über die Qualitäten einer mechanischen Tastatur und das durchaus angenehme Gefühl und vertraute Klackern von wertiger Tastatur-Mechanik (die S.T.R.I.K.E. 4 nutzt die beliebten Cherry MX Keyswitches) nicht streiten. Mad Catz hat sich in diesem fall für ein eher kompaktes Design auf Kosten zusätzlicher Funktionstasten entschieden. Auch hier liegt die Entscheidung zwischen Platz und Funktionalität beim euch.

Geringfügige Designmängel stellen allerdings die offenliegende Mechanik und das veränderte Tasten-Layout dar. Hier wurde Optik über Funktion gestellt – die Beleuchtung kommt dank der offenen Mechanik vielleicht besser zur Geltung, doch auch der sich dort sammelnde Staub ist unübersehbar. An die veränderte Tasten-Anordnung kann man sich zwar gewöhnen, für Menschen, die über den Tag hinweg auf diversen Geräten arbeiten, ist es jedoch lästig, vom üblichen Standard-Layout abweichen zu müssen.