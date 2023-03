Mach dein Leben bunter! – Xiaomi präsentiert Redmi Note 12 Serie

Mit der weltweiten Einführung der Redmi Note 12 Serie zeigt Xiaomi erneut sein großes Engagement, High-End-Smartphone-Funktionen für mehr Menschen weltweit zugänglich zu machen. Ebenfalls angekündigt wurde die Redmi Watch 3, eine stylische neue Smartwatch mit einem hellen und klaren Display, verschiedenen Sport- und Gesundheitsfunktionen sowie präziser Multi-System-GPS-Konnektivität.

Flaggschiff-Funktionen, die das Leben bunter machen

Das Highlight der Redmi Note 12 Serie ist das Redmi Note 12 Pro+ 5G mit seinem leistungsstarken Triple-Kamerasystem. Das High-End-Gerät verfügt über eine Flaggschiff-Level 200MP Hauptkamera mit OIS, eine Ultra-Weitwinkel-Kamera und eine Makro-Kamera und hat zum Ziel, die Fotografie für das obere Mittelklasse-Segment neu zu definieren. Auch das Redmi Note 12 Pro 5G bietet eine großartige Fotografie-Erfahrung, mit einem großen, leistungsstarken IMX766 Sensor mit OIS, Ultra-Weitwinkel- und Makro-Kameras für beeindruckende Aufnahmen auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Mit leistungsstarken AI-Software-Algorithmen, erhöhten Bildverarbeitungsgeschwindigkeiten und anderen nützlichen Utility-Funktionen wird das gesamte Kameraerlebnis für die Nutzer:innen perfektioniert.

Sowohl das Redmi Note 12 Pro+ 5G, als auch das Redmi Note 12 Pro 5G werden die Benutzer:innen mit ihren bemerkenswert hellen und lebendigen 120Hz Flow AMOLED-Displays begeistern. Diese warden mit die Dolby Vision® und Dolby Atmos® unterstützt. Zusammen mit ihren flexiblen P-OLED-Materialien, die schlankere Ränder ermöglichen, bieten beide Geräte ein hervorragendes und immersives visuelles Erlebnis.

Beide Smartphones verfügen über Ladegeschwindigkeiten auf Flaggschiff-Niveau. Ausgestattet mit 120W HyperCharge beim Redmi Note 12 Pro+ 5G und 67W Schnellladung beim Redmi Note 12 Pro 5G sowie einem 5.000mAh langlebigen Akku, der eine erweiterte tägliche Nutzung ermöglicht, auch bei intensiverer Nutzung von Inhalten. Eine reibungslose und zuverlässige 5G-Leistung wird durch den MediaTek Dimensity 1080 Hochleistungs-Chipsatz sichergestellt.

Reibungslose und beeindruckende Leistung bei jeder Nutzung

Jedes Smartphone der Redmi Note 12 Serie übertrifft die Erwartungen ihres Preissegments. Das Redmi Note 12 5G und das Redmi Note 12 bieten beeindruckende Leistung und eine verbesserte Unterhaltungserfahrung. Mit supersmooth 120Hz AMOLED-Displays werden Benutzer:innen atemberaubende Bildqualität mit präzisen Farben geboten. Angetrieben durch den neuesten Snapdragon 4 Gen 1 bzw. Snapdragon 685 Mobile Platform, laufen die Betriebsabläufe reibungslos und nahtlos, was einfaches Multitasking mit verbesserter Energieeffizienz ermöglicht.

Das Redmi Note 12 5G richtet sich an Kund:innen, die alle Vorteile eines 5G-Modells zu einem erschwinglichen Preis erleben möchten. Sowohl das Redmi Note 12 5G, als auch das Redmi Note 12 verfügen über 33W-Schnellladung und einen 5.000mAh (typ) langlebigen Akku, was bedeutet, dass Benutzer:innen mehr Apps nutzen und mehr Fotos machen können, ohne sich um den Akku sorgen zu müssen. Hinzu kommen eine solide KI-Triple-Kamera, eine beeindruckende Nachtmodus-Funktion sowie eine Vielzahl nützlicher Spaßfunktionen und Filter. Beide Geräte bringen die Art von Kameraleistung, die früher nur für Flaggschiff-Telefone vorgesehen war, zu erschwinglichen Preisen in die Hände von noch mehr Benutzer:innen.

Individualität erleben mit der Redmi Watch 3

Mit ihrem kristallklaren 1,75-Zoll-AMOLED-Display wurde die Redmi Watch 3 so konzipiert, dass sie auch bei hellem Sonnenlicht gute Lesbarkeit gewährleistet. Die Lünette dieses Geräts ist aus hochglänzendem Metall mit NCVM-Technologie gefertigt und bietet ein erstklassiges Aussehen und Gefühl in zwei klassischen Farboptionen: Schwarz und Elfenbein. Darüber hinaus sind zwei Sondereditionen bei den Armbändern und über 200 integrierte Zifferblätter erhältlich, um dem individuellen Modegeschmack der Nutzer:innen gerecht zu werden.3