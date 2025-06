Lush x Drachenzähmen leicht gemacht: Alles andere als rau und widerborstig

Zur Feier der globalen Drachenzähmen leicht gemacht-Kinopremiere hat sich Lush mit Universal Products & Experiences zusammengetan.

Über Lush x Drachenzähmen leicht gemacht

Am 12. Juni 2025 kommt Universal Pictures‘ Realverfilmung des DreamWorks-Animationsfilms Drachenzähmen leicht gemacht in die Kinos. Zur Feier der globalen Kinopremiere hat sich Lush erneut mit Universal Products & Experiences zusammengetan. Das Ergebnis ist eine Produktreihe, die für Wikinger*innen und Drachen gleichermaßen geeignet ist. Für die Zusammenarbeit mit Drachenzähmen leicht gemacht hat Lush die kreativen Flügel weit ausgebreitet und passende Produkte für die Badewanne, Dusche und die Haare und den Bart entwickelt, sowie eine Seife, einen Duft und ein Accessoire. Kund*innen dürfen sich außerdem auf aufregende Düfte und coole Charaktere freuen, mit denen die Freude der Insel Berk aus Drachenzähmen leicht gemacht Teil der Morgenroutine wird! Auf der rauen Insel Berk, wo Wikinger*innen und Drachen seit Ewigkeiten verfeindet sind, ist Hicks (Mason Thames) ein Sonderling.

Als erfinderischer, aber übersehener Sohn vom Häuptling Haudrauf dem Stoischen (gespielt von Gerard Butler, der dem Charakter in der Animationsfilmreihe bereits seine Stimme lieh), bricht Hicks mit jahrhundertealten Traditionen, als er sich mit Ohnezahn, einem gefürchteten Nachtschatten-Drachen, anfreundet. Ihre ungewöhnliche Freundschaft zeigt die wahre Natur der Drachen und stellt die Grundfesten der Wikinger*innen-Gesellschaft infrage. Als eine uralte Bedrohung auftaucht, die Wikinger*innen und Drachen gleichermaßen gefährdet, wird Hicks‘ Freundschaft zu Ohnezahn zum Schlüssel für eine neue Zukunft. Gemeinsam müssen sie den schwierigen Weg zum Frieden finden, die Grenzen ihrer Welten überwinden und neu definieren, was es heißt, ein*e Held*in und Anführer*in zu sein. Die neue „Drachenzähmen leicht gemacht x Lush”-Kollektion ist ab sofort in allen Lush-Shops und bald online erhältlich.

Die Kollektion

Toothless, Badebombe (9,-)

Andere haben Ponys oder Papageien. Lush jedoch hat Nachtschatten. Glaubt nicht den falschen Mythen über Nachtschatten, denn dieser hier ist überraschend süß – mit Minzblitz. Er ist natürlich Teil der limitierten Kollektion How To Train Your Dragon x Lush. Die Badebombe bietet eine seltene Mischung aus Spearmint und cremigen Bananennoten, abgerundet durch schnell und langsam sprudelnden Schaum sowie knisternde Knisterbrause. Dieser Nachtschatten hat mehr zu bieten, als man auf den ersten Blick sieht. In den Lush Manufakturen werden die Pupillen von Toothless mit der Hand aufgemalt.

Astrid’s Axe Bubble Wand, Mehrfachschaumbad, 15,-

Stark, geschickt und entschlossen: Astrids Axt steht im Mittelpunkt der Kooperation zwischen How To Train Your Dragon x Lush und sorgt für ein Schaumbad, das in die Geschichte eingehen wird. Schwinge die Axt durch das warme Wasser und spüre ihre volle Kraft. Mit erfrischend scharfem (Wortspiel beabsichtigt) grünem Mandarinenöl, das spritzigen Schaum erzeugt, die Sinne belebt und auf den Flug vorbereitet. Entspannt und beruhigt müde Muskeln mit der Kräutermischung aus Rosmarin und Salbei.

Chief Stoick, Haar- und Bartöl, 23,-

Vergesst die Drachen – auf Berk sind es die Bärte, die echtes Training brauchen! Mit dem aromatischen und stärkenden Öl für Haar und Bart aus der Kollektion How To Train Your Dragon x Lush bringt ihr widerspenstige Haare und vom Wind zerzauste Bärte in Form. Damit werdet ihr nicht nur der beste, sondern auch der bestaussehendste Häuptling auf Berk sein.

Gobber’s Comb, Haar- & Bartkamm, 13,-

Zähmt euren beeindruckenden Wikingerbart und eure langen Zöpfe! Der Kamm aus der How To Train Your Dragon x Lush Kollektion hilft euch bei der morgendlichen Haar- und Bartpflege. Verwendet ihn zusammen mit Lushs Chief Stoick Haar- und Bartöl und zeigt euren Haaren, wer der Boss ist. Er besteht aus 100 % recyceltem Kunststoff, und wenn ihr fertig mit ihm seid, könnt ihr ihn einfach erneut recyceln!

Monstrous Nightmare, Duschgel, 12,-

Nur die härtesten Wikinger*innen stellen sich dieser kraftvollen Reinigung. Lush mischt zwei kräftige Gels zu einem aromatischen Spektakel, das nach Zimt und Nelken duftet. Danach fällt euch das Drachenzähmen leicht.

Hiccup, Body Spray, 45,-

Ihr habt das Herz eines Häuptlings … aber deshalb müsst ihr nicht wie einer riechen. Während ihr da draußen den Lauf der Geschichte verändert, hat Lush einen neuen Duft für Furchtlose perfektioniert. How To Train Your Dragon x Lush haben sich zusammengetan, um einen reichhaltigen, holzigen Duft mit leichtem Bergamotteöl zu entwickeln. Das Ergebnis ist ein kühnes Bodyspray, das sogar die Menschen von Berk wärmen wird.

Toothless Tail, Seife, 8,-

Diese Seife von How To Train Your Dragon x Lush ist speziell für alle, die sich in die Schlacht stürzen wollen. Schäumt Ohnezahn und seinen zweifarbigen Schwanz auf und belebt eure Haut mit einem Minzeaufguss und peelender Aktivkohle. Drachenzähmen leicht gemacht: Mit dieser Seife erobert ihr den Himmel und bekämpft nicht nur Widrigkeiten, sondern auch selbst hartnäckige Gerüche.