Lush Österreich kommt nach Bregenz, Klagenfurt und Linz mit dem Lastenradl!

Lush tritt in die Pedale, denn zum 20. Geburtstag von Lush Österreich feiert das Team mit einer ganz besonderen Aktion. Vielleicht bei euch vor Ort?

Lush Österreich wird 20!

Das nenne ich mal eine klare Ansage:

Mach dich bereit – wir kommen!

Zum 20. Geburtstag von Lush Österreich feiern wir mit einer ganz besonderen Aktion:

Wir steigen auf unser Lush-Lastenradl und bringen frische, handgemachte Kosmetik direkt in Städte, in denen es noch keinen Lush Shop gibt.

Und wir kommen nicht allein: Im Gepäck haben wir duftende Überraschungen, ein interaktives Gewinnspiel, ein Lush DIY und eine besondere Recycling-Aktion.

Wir würden uns freuen, euch zu sehen!

Die Termine

Klagenfurt: Alter Platz/ Pestsäule, Samstag 23. August, 10:00 – 17:00 Uhr

Linz: Stadtmarkt, Freitag, 12. September, 8:00 – 12:00 Uhr

Bregenz: Bahnhofstraße/Volksbankbrunnen, Samstag, 20. September, 10:00 – 16:00 Uhr

Was erwartet euch bei der Radl-Tour?

Lush Klassiker – Lush Klassiker ausprobieren & kennenlernen

Lush Klassiker ausprobieren & kennenlernen Badebomben-Workshop – selbst gemacht & zum Mitnehmen

Gewinnspiel – mitmachen und gewinnen

Bring uns 5 saubere Lush-Pots zurück und tausche sie exklusiv gegen einen festen Shampoo Bar ein – direkt vor Ort!

Klar ist dabei auch: Es ist schwer, den Andrang bei den jeweiligen Terminen einzuschätzen. Daher gilt, dass ihr nur so lange Badebomben, Gewinnspielpreise und Shampoo Bars mitnehmen könnt, solange der Vorrat vor Ort ausreicht. Nutzt eure Chance und trefft das Lush-Team vor Ort – es freut sich schon auf den Austausch und spannende Gespräche mit euch!