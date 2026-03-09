Lush geht Partnerschaft mit Sea-Watch ein: Schützt Menschen, nicht Grenzen

Vom 9. bis 22. März führt Lush gemeinsam mit der Such- und Rettungsorganisation Sea-Watch eine Aufklärungs- und Spendenkampagne durch.

Warum? Um auf die tödlichen Gefahren aufmerksam zu machen, denen Menschen auf ihrer Flucht in die Europäische Union ausgesetzt sind. Die Kampagne, die in 157 Lush Shops in 15 europäischen Ländern umgesetzt wird, sendet eine klare Botschaft: Jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu bewegen und Asyl zu beantragen. Schützt Menschen, nicht Grenzen. Mit einem berührenden Schaufensterdesign und einem Fundraising-Produkt in Form einer Schwimmweste sammelt die Kampagne Geld für Sea-Watch, um Menschen zu unterstützen, die in Europa Sicherheit suchen.

Über Sea-Watch

Seit über einem Jahrzehnt lassen europäische Staaten Menschen im Mittelmeer ertrinken. Seit 2014 sind mehr als 33.000 Menschen auf ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrunken. Menschen mit Hoffnungen, Träumen, Zukunftsplänen, Familie und geliebten Menschen. Menschen, die vor Krieg, Gewalt und Ausbeutung fliehen, werden gezielt daran gehindert, Schutz zu erreichen. Grenzen werden durch Pushbacks und Repression durchgesetzt. Im Jahr 2015 schalteten sich jedoch zivile Such- und Rettungsorganisationen wie Sea-Watch ein und leisteten lebensrettende Hilfe in einem tödlichen System. Wenn Staaten ihre Verantwortung zum Schutz von Menschenleben aufgeben, ist es Aufgabe der Zivilgesellschaft zu handeln. Vor allem in einer Zeit, in der weltweit der Hass gegen Migrant*innen zunimmt und diese immer öfter inhaftiert werden.

So rückt die Kampagne nicht nur die tödliche Gewalt in den Fokus, der Menschen auf der Suche nach Sicherheit ausgesetzt sind, sondern auch ihre Stärke, ihren Mut und ihre Freude. Die Kampagnenpartner stellen sich eine Welt vor, in der jede*r frei ist, sich zu bewegen, wohin er*sie möchte. In Gemeinschaft und Solidarität miteinander sind die Hoffnungen und Träume der Menschen, die in die Europäische Union kommen, und der Menschen, die dort leben, sehr ähnlich. Während der Kampagnendauer wird ein Fundraising-Produkt in Form einer Schwimmweste in den Lush-Shops sowie online verkauft. Der Erlös geht an Sea-Watch für ihre lebensrettende Arbeit auf See und zur Unterstützung des Einsatzes für Sicherheit an Land. Wie sieht das Produkt also aus und was erwartet potenzielle Interessierte damit?

Rescue Body Wash

7,00 EUR pro 48 g

Rescue ist ein unverpacktes, rosa Body Wash, das schwimmt und mehrfach zum Waschen in der Badewanne und der Dusche verwendet werden kann. Es duftet nach ätherischen Ölen aus Mandarine, Bergamotte und Zitrone sowie Erdbeeren. 75 % des Nettoverkaufspreises werden an den Kampagnenpartner Sea-Watch gespendet, der eng mit weiteren Partnerorganisationen zusammenarbeitet, die Menschen nach ihrer Ankunft an Land unterstützen.

Stimmen zur Lush-Kampagne

Die vorher erwähnten, verbindenden Elemente sind auch ein wesentlicher Bestandteil des Schaufensterdesigns von Nayia Balatsou. Die Illustration zeigt ein Boot mit Menschen in Not, die fliehen und sich auf ihrer Reise gegenseitig unterstützen. Eine rosa Schwimmweste treibt vor ihnen und signalisiert gleichzeitig ferne Rettung und untersagte Unterstützung sowie diejenigen, die auf See ihr Leben verloren haben. Auf dem Rumpf des Bootes stehen Worte wie „Familie”, „Gleichberechtigung” und „Liebe”, die die Bedürfnisse und Sehnsüchte der betroffenen Menschen widerspiegeln. Dieselben Worte sind jedoch auch verbindende Elemente für Passant*innen, die möglicherweise gerade auf dem Weg sind, Seife zu kaufen.

Sea-Watch-Sprecherin Giulia Messmer sagt zur Kampagne: „Die europäischen Grenzen kosten täglich Menschenleben, aber sie sind nicht unantastbar. Todesfälle auf See sind das Ergebnis politischer Entscheidungen. Und diese Kampagne zeigt, dass diese Entscheidungen angefochten werden können. Wir begrüßen Lush als Partner in unserem Kampf für eine Welt, in der Rettung garantiert und globale Bewegungsfreiheit gewährleistet ist. Wir wissen, dass das Recht auf Bewegungsfreiheit keine Utopie ist – sie ist eine realistische politische Entscheidung. Wir stehen zusammen, denn Solidarität zwischen Menschen endet nicht an künstlichen Grenzen.“

Sophie Killian, Giving & Campaigns Coordinator Lush Österreich, kommentiert: „Wir bei Lush glauben daran, dass alle Menschen die Freiheit haben sollten, sich auf der ganzen Welt uneingeschränkt zu bewegen. Ob über den Balkan oder das Mittelmeer: Ohne sichere und legale Fluchtwege, werden die EU-Grenzen zu tödlichen Zonen, in denen europäische Staaten ihre Verantwortung zum Schutz von Menschenleben aufgeben. Es sind gerade zivile Organisationen wie Sea-Watch, die nicht wegschauen und handeln, wenn staatliche Rettung fehlt oder untersagt wird. Darum sind wir stolz mit Sea-Watch zusammenzuarbeiten und gemeinsam, solidarisch an der Seite aller zu stehen, die aus welchen Gründen auch immer in einem anderen Land ein besseres Leben suchen.”