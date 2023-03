Lush Cosmetics stellen weltweit ersten Bath Bot inklusive neuer App vor

Lush Cosmetics hat am vergangenen Wochenende auf dem SXSW Festival in Austin, Texas, den weltweit ersten Bath Bot (vergleichbar mit einer digitalen Badebombe) gemeinsam mit einer neuen Lush App vorgestellt. Das Duo bietet den Nutzer*innen ein völlig neues Badeerlebnis und die Möglichkeit, mit der gesamten Palette frischer, handgefertigter Kosmetikprodukte der Marke zu interagieren und diese zu erkunden. Im Mittelpunkt stehen die digitale Ethik und die Frage, wie Technologie dazu beitragen kann, die Welt besser zu machen. Diese neuen Innovationen zeigen, wie Technologie sehr individuelle und anregende Momente schaffen kann.

Der weltweit erste Bath Bot von Lush ist spielerisch, kreativ und bahnbrechend in der Hinsicht, wie Technologie unsere alltägliche Routine bereichern kann. Der Lush Bath Bot wurde von den hauseigenen Tech- und Digital-Teams in Großbritannien über einen Zeitraum von fünf Jahren erfunden, entwickelt und produziert. Wenn er über Bluetooth mit der Lush Bathe App und einer der frischen, handgefertigten Badebomben von Lush gekoppelt wird, entsteht ein personalisiertes, sensorisches Badeerlebnis, das die Sinne verzaubert.

Technische Innovation für die Badewanne: Das Badegadget Lush Bath Bot

Der Lush Bath Bot ist ein wunderschönes Designerstück, das in Größe und Form mit der kultigen Badebombe von Lush identisch ist. Er verfügt über einen unverwechselbaren, gewölbten Lautsprecher für 180-Grad-Sound und multidirektionale Vollspektrum-Lichter, die die Badewanne und das Badezimmer in eine strahlende Lichtershow verwandeln. Der blubbernde Wassertanz der winzigen Bläschen, die über den schwimmenden Lautsprecher zischen, ziehen einen in ihren Bann und die leuchtende Wasserlichtlandschaft in spektakulären Farben (“digitales Lavendel”, “eisiges Pink”, “köstliches Rot”, “Smaragdgrün”, “ruhiges Blau”, “Blassgelb” und “Grünspan”) sorgt für wohlige Entspannung und Inspiration. Ganz gleich, ob die Nutzer*innen einen schnellen Muntermacher oder einen ruhigeren Schlaf suchen, die verschiedenen Erlebniswelten mit einzigartigen Playlists in Kombination mit den kultigen Lush Badeprodukten läuten eine neue Ära des Badens ein.

“Wir bei Lush glauben daran, dass immersive, handgefertigte Produkte das Leben bereichern können. Diesem Ethos folgt auch unser erstes Technologieprodukt, der Bath Bot. Mit ihm und der Lush App wollen wir Technologie für das Gute einsetzen – für einzigartige und sensorische Erfahrungen, die die Sinne positiv beeinflussen. Im Gegensatz zu anderen künstlichen Bots, die uns manipulieren oder gar frustrieren, ist der Lush Bath Bot liebenswert und authentisch.” Jack Constantine, Chief Digital Officer bei Lush

In-house entwickelt: die Lush App und ihre neuen Funktionen

Die Lush App wird die neuen, in-house entwickelten Technologien wie Lush Lens, Lush Code und Lush Bathe bündeln und in Zusammenarbeit mit dem Bath Bot für ein neuartiges Badeerlebnis sorgen. Sie wird den Nutzer*innen außerdem frühzeitigen Zugang zu exklusiven Inhalten, Events und Produkten gewähren, darunter limitierte Kollaborationen wie die neue Super Mario Brother’s Kollektion, die noch in diesem Monat auf den Markt kommt.

Nutzer*innen der Lush App können sich auf die Warteliste für den Bath Bot setzen lassen. Die Bestellungen werden im Laufe des Jahres 2023 ausgeliefert. Die Lush App steht hier zum Download bereit: