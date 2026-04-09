Luigi’s Mansion 4 für Nintendo Switch 2 ist in Arbeit

Laut einem neuen Leak von Shpeshal Nick arbeitet Nintendo an einem brandneuen Luigi’s Mansion-Spiel für Nintendo Switch 2. Ist doch logisch!

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Derselbe Leaker hat auch behauptet, dass ein Luigi’s Mansion-Film bei Nintendo vorgestellt wird und dass ein neues Luigi’s Mansion-amiibo derzeit in Arbeit ist. Am 7. April retweetete der Leaker Shpeshal Nick kürzlich einen X-Post von Global Box Office, in dem es hieß, dass Der Super Mario Galaxy Film die 400-Millionen-Dollar-Marke an den weltweiten Kinokassen überschritten habe und dass er nun bis zum kommenden Wochenende 750 Millionen Dollar erreichen wird. Shpeshal Nicks Retweet kam mit der Bildunterschrift: „Der Erfolg der Mario-Filme muss innerhalb von Nintendo einen ziemlichen Einfluss haben. Nach dem, was ich höre, sind viele Dinge in Arbeit, ich kann noch nicht darüber sprechen, aber als Beispiel wollen sie einen Luigi’s Mansion-Film vorstellen.“

Kurz darauf machte das Global Box Office X-Konto einen Beitrag, der auf Shpeshal Nicks Retweet basiert und erklärte, dass Nintendo derzeit einen Luigi’s Mansion-Film vorlegt. In den Antworten auf diesen Beitrag behauptete X-Benutzer @The_Joker, dass Fans ein neues Luigi’s Mansion-Spiel wollen, keinen Film. Shpeshal Nick antwortete auf diesen Kommentar und behauptete, dass ein neues Luigi’s Mansion 4-Spiel in der Entwicklung sei, soweit er weiß, und dass er zwar „sehr wenig Informationen dazu habe“, aber vermutlich auch ein Luigi’s Mansion-amiibo bei Nintendo in Arbeit ist. Zu diesem Zeitpunkt hat Shpeshal Nick keine Gameplay-Details oder ein potenzielles Veröffentlichungsfenster für den neuen Titel mitgeteilt. Aber ehrlich: Nintendo macht das bestimmt!