Luca Kritik: Fremde, die zu Freunden werden

Anlässlich des kürzlichen Disney+-Starts von Disney-Pixars neuestem Animationsfilm präsentiere ich euch meine Luca Kritik. Was nach einer Befriedigung des Fernwehs beginnt, endet mit einer stetig brisanten Botschaft.

Facts:

Genre: Animation

Regie: Enrico Casarosa

Studio: Disney

Veröffentlichung: 18.6.2021 (Disney+) / 30.9.2021 (Kino)

Worum geht’s?

Nach über einem Jahr Fernweh erlöst uns Disney-Pixar mit dem neuen Animationstreifen Luca. Das Reiseziel: Die italienische Riviera, die manchen von euch bestimmt bekannt vorkommt und euch in Erinnerungen schwelgen lässt. Kleine süße Küstenstädtchen, Eiscreme, Sonne, Vespas und natürlich das Meer. Doch bevor wir unser eigentliches Reiseziel erreichen, lernen wir das Meereswesen Luca kennen. Er erinnert mich mit seiner Unbekümmertheit, aber auch wegen seinem Interesse für die “Oberwelt”, an der grausame Wesen leben, ein wenig an Arielle.

Eines Tages macht Luca wieder mal einen Ausflug an die Oberfläche, und stibitzt zwei Fischern das ein oder andere Menschending aus ihrem Boot. Und der kleine – ich nenne ihn der Einfachheit-halber – Meerjungmann wird nachlässig und einer der beiden Fischer entdeckt ihn. Schnell flüchtet er wieder in die Tiefen des Meeres. Er ist mit dem Schrecken davon gekommen. Kurz darauf entdeckt er beim täglichen “Fischehüten” ein paar der Kostbarkeiten, die er bei seinem letzten Abenteuer zur Oberwelt verloren hat. Als plötzlich ein Wesen mit einer Harpune und einer Tauchenglocke auftaucht. Erneut glaubt Luca, dass es nun um ihn geschehen ist, doch unter der Verkleidung verbirgt sich mit Alberto ein Artgenosse. Er war offenbar schon öfter oberhalb des Wasserspiegels und entfacht ihn Luca das Feuer der Neugier, mehr über die andere Welt zu lernen. Und so kommt, was kommen muss: Luca erkundet gemeinsam mit Alberto die Oberwelt und sie verfolgen das Ziel mit einer eigenen Vespa durch die Welt zu fahren.