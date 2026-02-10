Love is in the air: Disney Dreamlight Valley Verliebte Hunde erscheint am morgen

Gameloft veröffentlicht morgen die neueste Erweiterung Disney Dreamlight Valley Verliebte Hunde. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Holt eure Schürzen raus, denn in „Verliebte Hunde“ erwartet euch ein romantisches Abendessen mit zwei der treuesten und liebevollsten Disney-Charaktere, der bezaubernden Susi und dem charismatischen Strolch. Aber diese Liebesgeschichte hat einige Hindernisse zu überwinden, darunter diese fiesen Hundefänger, die fest entschlossen sind, beide Hunde ins Tierheim zu stecken! Arbeitet mit Susi und Strolch zusammen, um den Hundefängern zu entkommen, erkundet das brandneue Reich von Disney „Susi und Strolch“ und sorgt dafür, dass die Liebe siegt, während ihr gleichzeitig exklusive Belohnungen freischaltet.