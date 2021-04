Lost Soul Aside Gameplay-Trailer macht definitiv Lust auf mehr

Gute Nachrichten für die Fans von Lost Soul Aside – nachdem das Game des chinesischen Entwicklerstudios Ultizero Games bereits 2018 für die PS4 angekündigt wurde, gibt es nun endlich Neuigkeiten zum Spiel und zwar in Form eines 18-minütigem Lost Soul Aside Gameplay-Trailers, der euch kinoreife Cutscenes aber auch actiongeladene Bosskämpfe, die an Spiele wie beispielsweise Asura’s Wrath oder Devil May Cry erinnern. Seht selbst.