Lords of the Fallen 2 Dev Diary: Die Evolution des Totenreichs Umbral

CI Games gewährt euch in einer neuen Ausgabe der Video-Reihe „Lifting the Veil“ tiefe Einblicke in die düstere Fortsetzung von Lords of the Fallen. Im Fokus steht dabei die grundlegende Überarbeitung des Totenreichs Umbral, das in der Fortsetzung eine deutlich aggressivere und zentralere Rolle einnimmt. Die Entwickler:innen haben sich das Feedback der Community zu Herzen genommen, um die Mechaniken der Spiegelwelt konsequent weiterzuentwickeln.

Umbral 2.0: Eine Welt voller Hunger und Gefahr

In dem rund 37-minütigen Entwicklervideo erklären die Verantwortlichen, warum das neue Umbral nicht mehr nur eine bloße Ebene der Toten ist, sondern sich zu einem Reich der Untoten gewandelt hat. Ihr dürft euch auf eine Umgebung einstellen, die sich wie eine offene Wunde anfühlt und förmlich nach eurer Lebensenergie hungert. Die Grenze zwischen der Welt der Lebenden, Axiom, und dem grauenhaften Umbral verschwimmt dabei immer mehr. Durch die Umbral-Lampe könnt ihr diese Realitäten zwar weiterhin durchqueren, doch die Bedrohungen sind weitaus unvorhersehbarer als im Vorgänger.

Die Spielwelt reagiert nun organischer auf eure Taten. Anstatt eines simplen Timers beeinflussen eure Aktivitäten direkt, wie feindselig die Umgebung wird. Ihr könnt zudem neue Biome erkunden, die visuell noch grotesker gestaltet sind und das Erkunden der Schattenwelt mit neuen Geheimnissen und Story-Momenten belohnen.

Flüssigeres Kampfsystem und neue Schrecken

Ihr dürft euch in Lords of the Fallen II auf eine deutlich größere Vielfalt an Gegner:innen freuen. Die Kreaturen in den Schatten können sich nun in noch tödlichere Formen verwandeln, was euch ständig zur Anpassung eurer Taktik zwingt. Um diesen Gefahren zu begegnen, wurde das Kampfsystem beschleunigt: Mit einer neuen Verstümmelungsfunktion und frischen Execution-Moves könnt ihr eure Feind:innen im Einzelspielermodus oder im Koop-Modus mit geteiltem Fortschritt bezwingen.

Lords of the Fallen II erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Wenn ihr einen ersten Blick auf das Alpha-Gameplay werfen wollt, könnt ihr euch den neuesten Teaser oder das ausführliche Entwicklervideo ansehen.