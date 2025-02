Loot-Shooter Borderlands 4 erscheint am 23.9.2025

2K und Gearbox Software haben angekündigt, dass Borderlands 4, der nächste Teil des legendären Looter-Shooter-Franchise, am 23. September 2025 für PS5, Xbox Series und PC über Steam sowie den Epic Games Store erscheinen wird. Ein neuer Trailer gibt bereits jetzt einen ersten Einblick in das, was Fans bei der vollständigen Gameplay-Enthüllung im Rahmen eines PlayStation State of Play im Frühjahr stattfindet.