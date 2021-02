Loop Hero Releasetermin enthüllt (+Trailer)

Gute Nachrichten für Fans von guten alten Adventures – Loop Hero, das Adventure der alten Schule aus der Feder von Four Quarters begibt sich am 4. März auf dem PC auf einen endlosen Kreuzzug. Wer bereits jetzt sein Glück versuchen will, kann eine Demo auf Steam herunterladen und das Spiel dort auch vorbestellen.

Worum geht’s im Spiel?

Die Welt befindet sich in einem zeitlosen Strudel, der alles in nicht enden wollendes Chaos stürzt. Ausgerüstet mit einem stetig wachsenden Deck mystischer Karten positioniert ihr Gegner, Gebäude und Landschaften am Pfad jeder einzigartigen Expedition, um die Erinnerungen eures mutigen Helden zusammenzusetzen und das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen.