London erhält 2026 einen Pokémon Pop-up-Shop im Naturhistorischen Museum

The Pokémon Company hat angekündigt, dass wir in London im Naturhistorischen Museum einen Pop-up-Store besuchen werden können. Lest mehr!

Über Pokémon in London

Vom 26. Januar bis zum 22. März 2026 wird der Cranbourne Boutique-Shop des Museums einen Pokémon-Twist erhalten und exklusive Kollaborationsprodukte wie Kleidung, Plüschtiere, Accessoires und mehr auf Lager haben. Viele dieser Produkte wurden speziell für die Zusammenarbeit hergestellt, so dass es einen Hauch von Exklusivität in ihren Designs gibt. Natürlich ist dies ein Pokémon-Pop-up-Store, also wird das Event klarerweise mit Tickets abgearbeitet. Wir können ab dem 1. Oktober ein kostenloses Ticket für den Shop auf der Website des Naturhistorischen Museums abholen.

Gleichzeitig können wir uns jetzt schon für eine eventuelle Vorreihung oder Prioritätenliste anmelden. Produkte aus der Pokémon x NHM-Sammlung werden auch über den Online-Shop des Museums erhältlich sein, und eine Auswahl wird im Januar auf der offiziellen Website des Pokémon Center UK hinzugefügt. Es ist vielleicht kein Pokémon-Center als solches, aber Fans freuen sich immer, wenn es mehr Pokémon-Shopping-Möglichkeiten nach Europa gibt. Hoffen wir nur, dass die Dinge etwas reibungsloser verlaufen als im Louvre im Jahr 2023. Mal sehen, ob die Organisation daraus gelernt hat!