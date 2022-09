Logitech G502 X, G502 X Lightspeed und G502 X Plus ab sofort erhältich

Logitech G hat mit der G502 X, der G502 X LIGHTSPEED und der G502 X PLUS die neuesten Versionen der beliebten Gaming-Maus G502 vorgestellt. Was sie zu bieten haben und was sie kosten, erfahrt ihr hier.

Die Vorteile optischer und mechanischer Elemente kombiniert

Das verbesserte Design der G502 X baut auf dem Erbe der G502 auf, indem es das Gerüst für noch fortschrittlichere Gaming-Technologien stellt und erstmals über optisch-mechanische LIGHTFORCE-Switches verfügt, die in Sachen Schnelligkeit und Präzision neue Maßstäbe setzen. LIGHTFORCE ist eine neuartige Mikroswitch-Technologie, die die Vorteile eines optischen Switches mit dem Klickgefühl eines mechanischen Schalters kombiniert. Optische Switches fördern sowohl die Geschwindigkeit als auch die Performance und Zuverlässigkeit der Maus.

LIGHTFORCE nutzt innerhalb des Switches galvanische Kontaktstücke, die das Klickgefühl eines mechanisches Switches erhalten. Im Ergebnis entsteht eine außergewöhnliche Gaming-Performance, die auf dem harmonischen Zusammenspiel der optischen und mechanischen Elemente beruht. Die LIGHTFORCE-Hybridswitches überzeugen mit zuverlässiger Leistung, einer extrem niedrigen Latenz und einem Klickgefühl, das seinesgleichen sucht.

Fortschrittliche Technologien für ein außergewöhnliches Spieleerlebnis

Die G502 X verfügt über eine neu gestaltete, reversible und abnehmbare DPI-Umschalttaste, die sich an unterschiedliche Handgrößen und Griffstile anpasst. Dazu kommt ein besonders leichtes Scrollrad, das weiterhin über den dualen Endlos-Scroll- und den präzisen Ratschen-Modus der G502 verfügt und dabei zuverlässige Stabilität bietet. Die Maus kann wie gewohnt ganz einfach über ein USB-C-Kabel aufgeladen werden.

Der hochpräzise HERO 25K Gaming-Sensor bietet Genauigkeit bis in den Mikrometerbereich, ohne dass es zu Verzögerungen kommt.

Neben den beschriebenen Funktionen verfügt die G502 X LIGHTSPEED über ein verbessertes LIGHTSPEED-Wireless-Protokoll, das den Grundstein für kabellose Konnektivität und Performance auf professionellem Niveau legt. In Kombination mit LIGHTFORCE bietet die Maus Reaktionszeiten, die bis zu 68 Prozent schneller sind als die, ihrer Vorgängermodelle. Die verbesserte LIGHTSPEED-Technologie ermöglicht es Gamer*innen außerdem, zwei LIGHTSPEED-Geräte über das Device Pairing Tool im Logitech G Hub mit einem einzigen Empfänger zu verbinden. So können Gamer*innen die G502 X mit demselben Empfänger koppeln wie ihre Logitech G915, G915 TKL oder G715 Gaming-Tastaturen.

Die G502 X-Serie unterstützt außerdem die kabellosen Logitech G POWERPLAY-Ladematten, die eine unbegrenzte Akkulaufzeit ohne Kabel gewährleisten.

Das G502 X PLUS-Modell verfügt über LIGHTSYNC RGB mit folgenden Funktionen: 8-Zonen-LED-Beleuchtung mit fließenden Übergängen, die sich individuell an die Vorlieben der Nutzer*innen anpassen lässt, An- und Ausschalteffekte sowie Energiesparmodi durch aktive Spielerkennung.