Locks & Clocks: Crime Runners übernehmen Fox in a Box

Krisen bieten auch immer Chancen – eine solche nutzte der hiesige Escape-Room-Spezialist Crime Runners, der uns schon mit Going Underground (hier geht’s zu unserem Eventbericht) ein Spektakel der Superlative in Wien platziert hat. Inmitten der Corona Pandemie ergab sich für die Crime Runners die Möglichkeit, die Wiener Showroom Filiale von Fox in a Box zu übernehmen und ihr einen neuen Anstrich sowie Namen zu verpassen.

„Die Crime Runners haben sich in den letzten Jahren zum Top-Player sowohl in der nationalen, als auch der internationalen Escape Room Szene gemausert“, sagt Semra Balkan, Geschäftsführerin von Locks & Clocks. „Umso mehr freuen wir uns in Zukunft mit unseren langjährigen Kollegen und Freunden zusammenzuarbeiten.“ Dank der Fusion ergibt sich eine Vielzahl an neuen Chancen für die Wiener Escape Room Filiale, die von nun an in frischem „Locks & Clocks“-Glanz erstrahlt.

Makeover: alter Charme mit neuen Features

Locks & Clocks bleibt als eigenständiges Unternehmen bestehen. Der beliebte Raum „Secret Study“, der doch mit der einen oder anderen Alterserscheinung zu kämpfen hatte, erhielt ein nahezu vollständiges Rätsel-Redesign und ist nun ein völlig neues Erlebnis. An allen anderen bestehenden Räumen wurde außerdem die eine oder andere Schraube gedreht, um das Spielerlebnis zu intensivieren.