Locke & Key Season 2 Trailer läutet den Start im Oktober ein

Netflix veröffentlichte zum bevorstehenden Locke & Key Season 2 Start am 22.10.2021 einen Trailer zur neuen Staffel, der erste Einblicke ermöglicht und uns damit einen Vorgeschmack auf die kommende Season beschert.

Worum geht’s in Locke & Key?

Nach dem Mord an ihrem Vater ziehen drei Geschwister mit ihrer Mutter in ein altes Landhaus, wo magische Schlüssel die Türen zu kuriosen Kräften und Geheimnissen öffnen. Mit einem kann man beispielsweise an jeden Ort dieser Welt reisen, mit einem anderen Feuer entfachen. Doch diese große Macht wird von vielen begehrt und taucht nach kürzester Zeit eine Widersacherin auf, die alle Schlüssel in ihren Besitz bekommen möchte.

Locke & Key Season 2 Trailer